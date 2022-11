Éclats d’unité arabe à la Coupe du monde après des années de mécontentement

DOHA, Qatar (AP) – Pendant un bref instant après que l’Arabie saoudite Salem Aldawsari a tiré une balle juste à l’intérieur de la surface de réparation dans le fond du filet pour sceller une victoire en Coupe du monde contre l’Argentine, les Arabes du Moyen-Orient divisé ont trouvé quelque chose à célébrer. .

Une telle unité arabe est difficile à trouver et éphémère quand elle arrive. Mais l’organisation de la Coupe du monde par le Qatar a fourni un moment où de nombreux habitants du monde arabe se sont ralliés à Doha et à la victoire de l’équipe saoudienne.

La poursuite de cet élan sera testée samedi alors que l’Arabie saoudite affronte la Pologne – et que les tensions régionales, les différences religieuses et la reprise de la concurrence économique entre les pays reprennent.

“Tous les pays arabes célèbrent parce qu’une équipe arabe a gagné”, a déclaré le Saoudien Rakan Yousef, 27 ans, après que des supporters arabes l’aient félicité à Doha, au Qatar, pour la victoire des Green Falcons. “Même l’émir du Qatar a assisté à notre match. … Il y a ce sentiment maintenant que nous sommes tous frères. C’est pourquoi je suis sans voix.

La division du monde arabe commence même avec la langue arabe.

L’arabe parlé change d’une région à l’autre, avec l’arabe berbère d’Afrique du Nord, l’égyptien rapide entendu dans les films et les comédies télévisées, le doux traînement levantin et le dialecte guttural des Arabes du Golfe.

La religion est un autre différenciateur – il y a des musulmans, à la fois sunnites et chiites avec des sous-groupes à l’intérieur, et des chrétiens minoritaires, druzes, baha’is et autres. Différents points de vue sur la religion et les rivalités régionales se transforment en conflits, comme la guerre en cours au Yémen.

Mais malgré une tentative d’Al-Qaïda d’attiser les extrémistes, la Coupe du monde d’un mois au Qatar, riche en énergie, a jusqu’à présent vu l’unité entre les nations arabes du Golfe. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, chefs d’État de deux pays qui avaient boycotté le Qatar il y a seulement deux ans, ont assisté au match d’ouverture du tournoi.

Le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a qualifié l’organisation du tournoi par le Qatar de « jalon pour tous les Arabes » et a également assisté à l’ouverture. Ce sentiment était également partagé par d’autres.

“Nous sommes fiers d’être ici pour la première Coupe du monde dans un pays arabe”, a déclaré l’entraîneur marocain Walid Regragui.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a également fait l’éloge du Qatar tout en rejetant les critiques des journalistes – et par extension, des groupes de défense des droits.

« Le Qatar a fait un travail formidable en organisant une Coupe du monde. … Le Qatar n’a jamais prétendu que c’était parfait », a déclaré Safadi. “Nous avons des divergences d’opinions, nous avons des divergences de vues, mais cela ne devrait pas enlever le fait que le Qatar a vraiment organisé une Coupe du monde unique dans tous les sens du terme.”

Mais la plus grande surprise est survenue deux jours plus tard lorsque l’Arabie saoudite a surpris l’Argentine en remportant son premier match du tournoi, Aldawsari faisant une roue de charrette et un flip. L’émir au pouvoir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a assisté au match et portait un drapeau saoudien autour de ses épaules.

Un journaliste sportif saoudien chevronné, Majed al-Tuwaijri, même pleuré à l’antenne après le match.

“C’est le moment le plus beau et le plus important de ma vie et de mes 30 ans de carrière dans les médias”, a-t-il déclaré, sa voix s’étouffant. “Je me retrouve à ne pas m’exprimer à cause de la complexité de mes sentiments envers cette grande victoire historique.”

Le roi Salmane d’Arabie saoudite a déclaré mercredi jour férié pour commémorer la victoire. Dans le royaume et à l’extérieur, les gens ont applaudi et agité le drapeau vert et blanc du pays pour célébrer.

Le drapeau saoudien lui-même porte deux images qui montrent sa place compliquée dans le monde arabe au sens large. Il porte une épée blanche et l’inscription arabe de la shahada, une déclaration de foi musulmane : « Il n’y a de dieu qu’Allah ; Mohammed est le Messager d’Allah. » Après la mort du prophète Mahomet en 632 après J.-C., l’islam s’est répandu depuis les étendues désertiques austères de la péninsule arabique qui deviendrait plus tard l’Arabie saoudite.

Aujourd’hui, l’Arabie saoudite maintient la décapitation comme une forme d’exécution et est l’un des principaux exécuteurs au monde de la peine de mort. Le royaume utilise également l’argent du pétrole depuis les années 1980 pour exporter une vision ultraconservatrice de l’islam appelée wahhabisme dans les mosquées du monde entier. Les extrémistes ont également exploité des organisations wahhabites recevant des fonds saoudiens.

Cette histoire, ainsi que la politique régionale, compliquent l’adhésion sans réserve à l’Arabie saoudite pour les Arabes du Moyen-Orient. Alors que certains célébraient la victoire de l’Arabie saoudite dans la bande de Gaza, l’enclave palestinienne bloquée par l’Égypte et Israël est dirigée par le groupe militant Hamas. Le royaume, tout en ne reconnaissant pas diplomatiquement Israël, autorise désormais les droits de survol des compagnies aériennes israéliennes.

Les limites peuvent également être observées au Yémen, où l’Arabie saoudite combat les rebelles houthis soutenus par l’Iran depuis 2015. Le ministre de l’Information houthi Daifallah al-Shami a adressé sur Twitter “mille félicitations” à l’Arabie saoudite pour avoir remis “le football arabe sur le marché”. la carte.” Il a ensuite supprimé le tweet et s’est excusé.

« Il y a des lignes rouges qu’aucune partie ou personne ne devrait franchir », a écrit al-Shami.

La victoire saoudienne, que le quotidien Okaz a qualifiée de «restauration des gloires» du royaume, s’inscrit également dans la nouvelle Arabie saoudite plus nationaliste qui se forme sous le prince héritier Mohammed bin Salman.

Au fur et à mesure que le prince est arrivé au pouvoir, le royaume s’est libéralisé socialement en autorisant les femmes à conduire, en rouvrant les cinémas et en réduisant sa police des mœurs. Ses commentaires à l’équipe avant le tournoi, les invitant à “profiter” des matchs, ont été constamment répétés dans la presse saoudienne étroitement contrôlée.

Mais le prince Mohammed a également mené une répression de la corruption autoproclamée ciblant toute personne ayant le pouvoir dans le royaume. Les agences de renseignement américaines pensent que le meurtre brutal du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul est venu sur ses ordres, ce que le royaume a démenti.

Pendant ce temps, la concurrence économique entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite s’est intensifiée alors que Riyad tente d’attirer les affaires internationales de Dubaï. Le Qatar, qui a fait face à un boycott dirigé par l’Arabie saoudite seulement deux ans plus tôt, a embrassé le royaume tout en consolidant ses liens avec les États-Unis comme couverture. La guerre non concluante au Yémen fait toujours rage.

Le football offre un répit, mais pas de panacée à ces malheurs.

“Il faudrait avoir une lobotomie historique pour penser qu’il s’agit d’une région stable”, a déclaré David B. Roberts, professeur agrégé au King’s College de Londres, qui a longtemps étudié les pays arabes du Golfe.

Les rédacteurs d’Associated Press Isabel DeBre et Gerald Imray à Doha, au Qatar, et Renata Brito à Barcelone, en Espagne, ont contribué à ce rapport.

