NEW DELHI – Les autorités indiennes se démènent pour évacuer les villages et sauver des vies dimanche après qu’un glacier himalayen a éclaté et provoqué des inondations soudaines et massives dans l’État nord de l’Uttarakhand.

Vivek Kumar Pandey, un porte-parole de la police des frontières indo-tibétaine, a déclaré que trois corps avaient été retrouvés et que 150 personnes, dont beaucoup étaient des ouvriers d’un projet de barrage hydroélectrique qui avait été en grande partie balayé, n’avaient pas été retrouvées.

«Une avalanche est arrivée et a complètement détruit le projet électrique de Rishiganga, et presque tous les travailleurs y sont portés disparus», a déclaré Ashok Kumar, le chef de la police d’Uttarakhand. «Au moment où l’eau est arrivée en aval, nous avions alerté les gens.»

Le district de Chamoli dans l’Uttarakhand semble avoir été le plus durement touché par la montée de la rivière Dhauliganga. Amit Shah, ministre indien de l’Intérieur, a déclaré que des équipes de la force d’intervention en cas de catastrophe du pays avaient été transportées par avion. Des centaines de soldats et de membres de la police des frontières indo-tibétaine arrivaient également sur les lieux, ont déclaré d’autres responsables.