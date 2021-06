Éclatements de pneus GP d’Azerbaïdjan : Pirelli entame une enquête avec des conducteurs désireux de savoir ce qui s’est mal passé

6:29



Anthony Davidson était au SkyPad pour analyser toutes les actions clés d’une journée dramatique à Bakou après que Sergio Perez ait remporté la course devant Vettel et Gasly

Damon Hill a déclaré que les pilotes de F1 seraient préoccupés par les défaillances des pneus à grande vitesse lors du GP d’Azerbaïdjan.

Lance Stroll d’Aston Martin et Max Verstappen de Red Bull, qui menait la course, ont subi des défaillances de l’arrière gauche sur le composé dur à moins de 16 tours l’un de l’autre alors qu’ils parcouraient environ 200 mph dans la ligne droite gigantesque de Bakou.

Pirelli mènera des enquêtes approfondies sur les causes des éruptions cette semaine.

« Certes, les pilotes sont inquiets et ils pourraient bien l’être parce que le circuit a certaines des vitesses les plus élevées – des vitesses élevées soutenues – de tous les circuits sur lesquels nous allons », a déclaré Hill, champion du monde 1996, à Sky Sports News.

Le patron de Pirelli, Mario Isola, a déclaré dimanche soir que la « première enquête » du constructeur sur le circuit sur les défaillances de pneus avait indiqué que les débris sur la piste étaient la cause possible.

Cependant, il a souligné qu’une analyse plus approfondie serait effectuée lorsqu’ils ramèneraient les pneus à leur base en Italie plus tard cette semaine.

« Les premières enquêtes suggèrent des débris parce que l’arrière gauche n’est pas le pneu le plus sollicité sur ce circuit. C’est l’arrière droit ; si nous parlons d’usure, c’est l’avant droit », a déclaré Isola, responsable F1 de Pirelli, à Sky Germany.

« Il est donc dans une position qui ne suggère rien de spécial sur les pneus.

« L’autre point est que nous avons trouvé une autre coupure sur un pneu arrière gauche d’une autre voiture qui, heureusement, n’a pas coupé la construction. C’était un arrière gauche de Lewis, qui était clairement une coupure de débris.

Isola a ajouté : « Quand quelque chose comme ça se produit, nous devons collecter des informations pour comprendre ce qui s’est passé. »

‘Ceci n’est pas censé se produire’

Sebastian Vettel, dont le coéquipier d’Aston Martin Stroll a été le premier à s’écraser, a déclaré que les incidents se sont produits « probablement au pire endroit de l’année » sur le calendrier.

« Évidemment, j’étais du côté plus sûr parce que mes pneus étaient plus frais que ceux de tout le monde, mais quand Max a eu le même problème, il était assez clair que… qui est le prochain ? Ce genre de chose », a déclaré le quadruple champion du monde, qui a terminé deuxième. Dans la course.

« Je ne sais pas pourquoi, mais cela n’est pas censé se produire, donc je pense qu’il doit y avoir une petite enquête car c’est probablement le pire endroit de l’année où vous voulez avoir cela. Cela pourrait mal tourner si vous l’obtenez faux si près de l’entrée des stands, du mur là-bas. Nous roulons bien à plus de 300 km/h (186 mph). »

Hill a également déclaré que Verstappen avait eu la chance de se diriger vers la barrière de droite.

« Max a eu de la chance car s’il va à gauche, il y a une barrière qui entre dans le mur des stands, s’il y était allé, l’accident aurait pu être beaucoup plus grave », a ajouté Hill.

« L’impact aurait pu être beaucoup plus lourd. »

Sergio Perez, vainqueur de la course de dimanche et coéquipier de Verstappen, a également déclaré qu’il était important que les problèmes soient pleinement compris.

« Les vitesses et l’échec là-bas, c’est quelque chose d’assez extrême », a déclaré le pilote Red Bull. « Heureusement, rien ne s’est passé aujourd’hui, mais c’est quelque chose qui doit être revu et s’assurer que nous comprenons ce qui se passe.

Dans un communiqué publié dimanche soir, Isola de Pirelli a ajouté : « Aucun avertissement ou vibration n’a été détecté et aucun des autres pneus du même âge ou plus n’a montré de signes d’usure excessive.

« Nous ne pouvons donc pas exclure que les dommages aient été causés par un facteur externe, bien que ces choses ne devraient pas se produire et nous pouvons comprendre le besoin de réponses. »