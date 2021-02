De vastes efforts de sauvetage sont toujours en cours dans le nord de l’Inde après l’éclatement d’un glacier qui a provoqué une inondation majeure et endommagé une centrale électrique en construction. Au moins 26 personnes sont mortes dans l’incident et près de 200 sont toujours portées disparues.

Plus de 2000 personnes, y compris des équipes de secours, des forces militaires, des policiers et des groupes paramilitaires ont été déployés dimanche dans une région montagneuse isolée de l’État d’Uttarakhand après l’éclatement d’un glacier qui a provoqué une inondation mortelle.

Les sauveteurs ont réussi à sauver 16 personnes à la suite des inondations qui ont recouvert la vallée de la rivière Dhauliganga d’une épaisse couche de boue et de débris. Cependant, le nombre de personnes disparues ou dont on craint la mort est depuis passé entre 160 et 200, selon diverses estimations rapportées par les médias locaux.

La plupart des disparus sont des ouvriers impliqués dans la construction de deux centrales électriques dans la vallée. Les autorités craignent également pour la sécurité des travailleurs des projets routiers et ferroviaires de la région.

« Si cet incident s’était produit dans la soirée, après les heures de travail, la situation n’aurait pas été aussi mauvaise que les ouvriers et les ouvriers sur et autour des sites auraient été à la maison », Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, a déclaré aux journalistes.

Une trentaine de travailleurs seraient emprisonnés dans un tunnel en forme de U de 2,5 kilomètres de long sur le site de construction de la centrale hydroélectrique de Tapovan Vishnugad. Le tunnel s’est rempli de roches et de boue lorsque le violent torrent d’eau a frappé la région.

L’entrée principale du tunnel Tapovan est dégagée par le personnel de l’ITBP à l’aide de machines. #Dhauliganga #Chamoli#UttarakhandGlacialBurst pic.twitter.com/KghoyyHheP – ITBP (@ITBP_official) 8 février 2021

Des dizaines de sauveteurs, y compris des militaires, tentent de percer le tunnel à l’aide d’équipements lourds et d’unités de forage, comme le montrent des images publiées par l’agence de presse vidéo Ruptly.

« Nous prévoyons de poursuivre les opérations au cours des 24 à 48 prochaines heures », a déclaré Satya Pradhan, le chef de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe.

Le directeur général de la police d’Uttarakhand, Ashok Kumar, a déclaré aux journalistes plus tôt lundi que les sauveteurs avaient réussi à descendre à 150 mètres dans le tunnel. Au moins 26 corps ont été retrouvés à Tapovan, a déclaré Kumar aux journalistes.

On ne sait pas encore exactement ce qui a causé la catastrophe. Certains médias indiens ont rapporté que la région montagneuse a connu de fortes chutes de neige la semaine dernière, dont certaines ont peut-être fondu, provoquant l’éclatement du glacier et déclenchant une avalanche. La région subirait également de fréquents glissements de terrain et inondations.

