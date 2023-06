Éclairs de brillance et promesse non tenue alors que le passage au PSG de Lionel Messi se termine

Lionel Messi est arrivé en France pour être accueilli en héros, considéré comme l’homme qui livrerait la Ligue des champions au Paris Saint-Germain.

Deux ans plus tard, l’Argentin est sur le point de partir sans avoir atteint cet objectif et n’ayant produit que son meilleur brillant en flashs.

Il est difficile de qualifier le passage de Messi au PSG de succès, même si le déménagement dans la capitale française l’a aidé à se préparer au couronnement de sa carrière lors de la Coupe du monde de l’année dernière et n’a pas nui au club qatarien en tant que club sportif. marque.

Lors de son dévoilement à Paris en août 2021, Messi a déclaré que gagner la Ligue des champions pour la cinquième fois de sa carrière était son « rêve » et qu’il était à « l’endroit idéal » pour le faire.

C’était un discours séduisant pour le président du PSG Nasser al-Khelaifi, assis à côté de lui, et pour les fans du club qui désespéraient de voir leur équipe remporter pour la première fois le plus grand prix du football européen.

La saison précédente, ils avaient perdu contre Manchester City en demi-finale, après avoir été battus par le Bayern Munich en finale 2020. Messi ressemblait à la dernière pièce du puzzle.

Cependant, le PSG a reculé avec Messi. Ils ont été battus en huitièmes de finale de Ligue des champions par le Real Madrid la saison dernière avec Mauricio Pochettino aux commandes et ont subi le même sort cette année aux mains du Bayern avec Christophe Galtier sur le banc.

Il doit y avoir une raison pour laquelle Pep Guardiola n’a pas poussé à amener un Messi vieillissant à City, bien que son ancien entraîneur à Barcelone le décrive souvent comme le meilleur joueur de tous les temps.

L’équipe de Guardiola est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions de cette saison et joue à un niveau que le PSG ne pouvait actuellement pas espérer égaler, malgré la présence de Messi, Kylian Mbappe et Neymar dans la même équipe.

Devoir accueillir ces trois superstars offensives a globalement affaibli le PSG en tant qu’équipe.

Maintenant, ils doivent essayer de construire une équipe plus équilibrée sans un joueur qui aura 36 ans ce mois-ci et qui coûte un salaire annuel estimé à 30 millions d’euros (32,1 millions de dollars) après impôts.

Des acclamations aux moqueries

Au début de cette année, Messi était raillé par certains supporters du Parc des Princes.

C’était avant qu’il ne saute l’entraînement pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite afin de remplir ses engagements en tant qu’ambassadeur du tourisme pour l’État du Golfe.

Une suspension d’une semaine a suivi, et il n’y avait aucune perspective que Messi signe un nouveau contrat à Paris après cela.

Messi a marqué 32 buts en 74 matchs avec le PSG avant le dernier match de samedi cette saison contre Clermont.

Sa première saison en France a été difficile car il a eu du mal à s’installer après avoir été déraciné de Barcelone.

Il a parfois eu du mal avec la nature physique du championnat de France, mais cette saison a été plus mémorable.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a développé une belle entente avec Mbappe, semblant accepter que la jeune star française était le point central de l’équipe.

Messi a marqué 16 buts en Ligue 1 et inscrit 16 buts cette saison, confortablement le plus grand nombre de passes décisives de tous les joueurs de l’élite française.

Il repart avec deux médailles de champion de Ligue 1 à sa collection.

Critique injustifiée ?

Après tout ce qu’il a gagné à Barcelone et son triomphe en Coupe du monde avec l’Argentine, la ligue française ne signifie peut-être pas grand-chose pour Messi quand il revient sur sa carrière.

Comme l’a noté Vincent Duluc dans le grand quotidien sportif français L’Equipe : « Le PSG n’a pas été meilleur qu’avant grâce à lui… et il semblait avoir autant envie de jouer en Ligue 1 que d’aller chez le dentiste. »

Néanmoins, Messi a toujours laissé sa marque sur ceux qui ont travaillé avec lui et se sont heurtés à lui.

Il a été nominé pour le prix du joueur français de l’année cette saison, même s’il a raté le prix de Mbappe.

« J’ai eu le privilège d’entraîner le meilleur joueur de l’histoire du football », a déclaré Galtier cette semaine.

« Cette année, il a été un élément important de l’équipe. Je n’ai jamais pensé que la critique à son encontre était justifiée du tout, alors qu’il a 35 ans et qu’il y a une Coupe du monde en milieu de saison et pourtant je pense qu’il a marqué ou inscrit plus de 40 buts dans toutes les compétitions.

« Ce fut un grand privilège de ne pas l’entraîner mais de l’accompagner tout au long de la saison. »

Il est maintenant temps pour Messi et le PSG de passer à autre chose.

