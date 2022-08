Éclairer nos enfants est une force – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Les Pères fondateurs ont fondé de nombreux principes fondamentaux trouvés à la fois dans la Déclaration d’indépendance et la Constitution sur les croyances partagées par les écrivains des Lumières.

Les hommes qui ont créé notre démocratie croyaient que le pouvoir devait appartenir au peuple et que les êtres humains étaient égaux par nature.

Ils toléraient la diversité religieuse et comprenaient que des personnes rationnelles pouvaient apporter des changements positifs. Ils avaient confiance en la science et la médecine. Ils pensaient que ceux qui choisissaient leurs dirigeants devaient être éduqués pour pouvoir prendre des décisions raisonnables.

Un solide système d’éducation publique dans notre pays est nécessaire pour préparer les futurs citoyens à faire des choix éclairés lorsqu’ils votent pour leurs dirigeants. Les enfants doivent avoir la possibilité éducative de questionner et de défier, d’explorer et d’enquêter, d’imaginer et de créer. Les enfants doivent être éclairés pour qu’une démocratie puisse relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

Malheureusement, beaucoup voient maintenant l’illumination – ou son synonyme simplifié, “réveillé” – comme une caractéristique négative. Ils défendent la limitation de l’accès aux livres, à l’histoire et aux concepts difficiles.

Il est triste que tant de gens craignent la façon dont notre pays peut potentiellement se développer et changer qu’ils se sentent obligés de limiter les possibilités d’éducation.

Lorsque nous limitons ce que nos enfants peuvent apprendre, nous limitons le potentiel de notre pays.

Je n’ai pas peur de permettre aux enfants d’apprendre la vérité sur notre histoire et notre culture. J’ai bien plus peur qu’une population non éclairée choisisse ses dirigeants.

Sarah Bingaman

Dixon