Éclairer la voie vers une conduite plus sûre et plus intelligente – Samsung Global Newsroom

Dans l’industrie automobile, la sécurité active est devenue une priorité ces dernières années. Afin d’aider les conducteurs en fournissant des solutions qui naviguent et anticipent intelligemment le danger, ainsi que d’améliorer l’expérience de conduite globale, divers secteurs de l’industrie ont travaillé sur le développement de technologies qui placent la sécurité active au cœur de leurs préoccupations.

L’une des innovations les plus prometteuses dans ce domaine à émerger de l’industrie de l’éclairage automobile est le faisceau de conduite adaptatif (ADB), qui ajuste automatiquement la lumière des phares d’une voiture pour maximiser la visibilité pour les conducteurs en s’adaptant aux conditions météorologiques et routières changeantes.

Conçu en utilisant l’expertise de classe mondiale de Samsung dans la fabrication de semi-conducteurs, le PixCell LED de Samsung est une solution d’éclairage unique en son genre pour ADB. Regroupant plus de 100 pièces lumineuses adressables indépendamment avec des parois en silicium sur une seule puce LED, la PixCell LED permet un éclairage extrêmement bien ciblé et à contraste élevé qui offre aux conducteurs une meilleure visibilité sur la route. Dans l’obscurité, la pluie ou le brouillard, la PixCell LED est une solution ADB de pointe conçue pour offrir aux conducteurs du monde entier des voies plus sûres et plus intelligentes pour rentrer chez eux.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.