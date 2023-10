Éclairages intérieurs et extérieurs faciles à installer Beams à partir de seulement 7 $

Avoir le bon éclairage dans votre maison peut faire une grande différence. Non seulement il peut changer instantanément l’ambiance d’une pièce, mais il peut également faciliter la navigation et ajouter une couche de sécurité supplémentaire en aidant à dissuader les intrus potentiels. Et si vous souhaitez améliorer votre maison avec des lumières supplémentaires faciles à installer, Amazon propose une vente à ne pas manquer.

Le détaillant propose jusqu’à 50 % de réduction sur l’éclairage intérieur et extérieur sans fil Beams, avec des prix commençant à seulement 7 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies. Il existe de nombreuses options intérieures et extérieures différentes parmi lesquelles choisir, et la majorité des lumières de cette vente sont sans fil, ce qui signifie qu’elles sont faciles à installer (même si vous devrez acheter des piles séparément).

Ces veilleuses propices au sommeil sont activés par le mouvement et fournissent 20 lumens d’éclairage ambré doux pour que vous ne vous cognez pas les orteils sur le chemin de la salle de bain la nuit. Vous pouvez acheter un pack de trois en vente pour 20 $, ce qui vous fera économiser 10 $ par rapport au prix habituel, ou en acheter un pour 9 $. Ou vous pouvez égayer votre porche avec l’un de ces éléments. Plafonniers intérieurs et extérieurs de 300 lumens, que vous pouvez récupérer pour seulement 22 $ chacun, ce qui vous permet d’économiser 8 $. Et pour une sécurité sérieuse, ajoutez la détection de mouvement Projecteurs à double LED de 500 lumens à votre entrée pour 25 $, un rabais de 38 %, ou optez pour l’un des rares projecteur filaire options en vente pour un éclairage encore plus lumineux et une puissance continue.

