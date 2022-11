Éclairage des arbres, autres événements de vacances dans le comté de McHenry – Shaw Local

Les communautés du comté de McHenry marqueront le début de la saison des fêtes dans les semaines à venir.

Voici votre guide pour savoir où trouver le grand homme lui-même ainsi que des sculptures de glace, des rennes, des défilés, des chanteurs et, bien sûr, de nombreuses lumières de Noël.

Algonquin: Miracle on Main aura lieu à partir de 17 h le samedi 3 décembre sur la rue Main avec des sculptures sur glace, des rennes du Père Noël, des performances en direct de groupes locaux et une visite avec le Père Noël et Mme Claus. Pour plus d’informations, rendez-vous sur algonquin.org/recreation.

Cari: Le défilé et festival des Fêtes Merry Cary aura lieu de 12 h 30 à 15 h 30 le dimanche 4 décembre au centre-ville de Cary avec un zoo pour enfants, des promenades à poney, des promenades en traîneau tiré par des chevaux, des chanteurs, de la musique et des visites avec le Père Noël. Le défilé commence à 13 h. Pour plus d’informations, rendez-vous à la chambre de commerce de la région de Cary-Grove au carygrovechamber.com ou consultez le dépliant sur bit.ly/2022MerryCary.

Lac de cristal: Le défilé du Festival des lumières au centre-ville de Crystal Lake débutera à 19 h le vendredi 25 novembre, avant l’illumination annuelle de l’arbre de Noël dans un nouvel emplacement cette année, la cour du marché de Brink Street.

Le Père Noël sera disponible pour des visites gratuites dans sa Maison du Père Noël jusqu’au 23 décembre. La Maison du Père Noël sera ouverte de 18 h à 20 h les jeudis et vendredis, de 10 h à 15 h les samedis et de midi à 15 h les dimanches.

Le centre-ville de Depot Park sera également rempli de 40 arbres décorés par des organisations et des entreprises locales pour la quatrième allée annuelle des arbres de Noël à partir de vendredi.

Plus d’informations sont disponibles sur www.DowntownCL.org.

Lac Fox: Le festival des lumières de Fox Lake aura lieu le samedi 26 novembre, en commençant par un marché d’hiver Kris Kringle de 14 h à 18 h au Community Garden Green, 17 E. School Court.

Le défilé débutera à 17 h à la Grant Community High School, 285 E. Grand Ave. Immédiatement après le défilé, l’illumination annuelle de l’arbre et l’ouverture du Santa Cottage auront lieu au Millennium Park, 23 Rollins Road.

Les visites avec le Père Noël sont gratuites et les familles sont priées d’apporter leur propre appareil photo. Pour connaître l’horaire complet des heures d’ouverture du chalet du Père Noël, rendez-vous sur bit.ly/SantaCottage2022.

Bosquet de la rivière Fox: L’illumination annuelle des arbres aura lieu, si le temps le permet, de 14 h à 16 h 30, le samedi 3 décembre, sur le Kids Care Court et les terrains de soccer de l’école Algonquin Road, 975 Algonquin Road.

L’événement comprendra une performance de la chorale de swing de l’école secondaire Cary-Grove, des photos avec le Père Noël, des histoires avec Mme Noël, des promenades en train, des jeux pour enfants et de l’artisanat familial, culminant avec l’illumination de l’arbre à 16 h.

Huntley: A Very Merry Huntley débutera le vendredi 2 décembre avec un événement à guichets fermés à la bibliothèque publique de la région de Huntley. Le Huntley Rotary Club organisera ensuite sa première course des elfes le matin du samedi 3 décembre.

Noël sur la place commencera à 9 h le samedi 3 décembre avec le marché Kris Kringle dans le Fellowship Hall de la First Congregational Church of Huntley, 11628 E. Main St. Des jeux gratuits pour les enfants et des travaux manuels seront disponibles à le marché à partir de 10h Le marché ferme à 14h

Il y aura un train sans rail, du chocolat chaud gratuit, des rennes vivants et la possibilité de voter pour votre sapin de Noël préféré sur la place de 15h à 18h. Tout l’argent collecté grâce au concours d’arbres ira au Grafton Food Pantry. À 17 h, le Père Noël et Mme Noël arriveront en camion de pompiers et allumeront le sapin de Noël. Un feu d’artifice suivra.

Un dîner de pâtes communautaire aura lieu de 16 h à 18 h 30 au American Legion Post 673, 11712 Coral St. Le coût est de 8 $ pour les adultes, 4 $ pour les enfants de 4 à 9 ans et gratuit pour les enfants de 3 ans et moins.

Lac de l’île: La cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre aura lieu de 18 h 30 à 20 h le vendredi 2 décembre à la salle du village d’Island Lake, 3720 Greenleaf Ave., avec du chocolat chaud, des beignets, de l’artisanat pour les enfants et une visite du Père Noël.

Johnsburg: L’événement Holiday Magic de cette année débutera à 17 h 30 le samedi 10 décembre avec la quatrième parade annuelle des fêtes de Johnsburg.

L’itinéraire commence au Angelo’s Fresh Market, 4000 N. Johnsburg Road, et se termine au Johnsburg Community Club, 2315 W. Church St., où aura lieu la cérémonie d’illumination de l’arbre. L’événement, gratuit pour les résidents de Johnsburg, comprendra de l’artisanat, de la musique, des rafraîchissements et une visite du Père Noël. Les participants sont priés d’apporter un nouveau jouet ou un article pour le garde-manger pour ceux qui en ont besoin.

Lac dans les collines: Flurry Fest proposera une promenade autoguidée de 17 h à 19 h le vendredi 9 décembre à travers l’île de Misfit Toys sur la passerelle extérieure derrière le Village Hall, 600 Harvest Gate.

L’événement inclura le Père Noël et d’autres personnages pour les photos et les visites. Le coût est gratuit pour les résidents qui se préinscrivent et 2 $ pour les non-résidents qui se préinscrivent. À la porte, les billets seront de 2 $ pour les résidents et de 4 $ pour les non-résidents.

Lakemoor: Une visite avec le Père Noël et ses rennes aura lieu de 10 h à midi le samedi 3 décembre au Lakemoor Village Hall, 28581 Route 120, avec des collations et de l’artisanat.

Marengo: Le défilé de Noël commence à 17 h le samedi 3 décembre, suivi de l’illumination des arbres à 18 h. Un marché de Christkindl aura lieu de 9 h à 21 h le samedi 3 décembre et de 9 h à 15 h le dimanche 4 décembre.

Richmond: La célébration de Noël d’antan aura lieu de 9 h à 14 h le samedi 3 décembre au District de l’historique Memorial Hall, 10308 N. Main St.

L’événement comprendra la marche des biscuits de l’église Saint-Joseph de 9 h à 14 h et des visites avec le Père Noël et des activités pour les enfants de 10 h à 14 h. Les 175 premiers enfants à visiter le Père Noël recevront un bas rempli de friandises. Les familles doivent apporter leurs propres caméras. Il y aura également une table d’artisanat des Fêtes, du maquillage et le camion de nourriture Joe + Dough sur place.

bosquet de printemps: Le festival annuel d’éclairage de l’arbre de Noël aura lieu de 15 h 30 à 17 h 30 le samedi 3 décembre au Horse Fair Park, 8105 Blivin St, avec une visite du Père Noël, des promenades en foin, des contes, de l’artisanat, des rafraîchissements et l’éclairage de l’arbre. à 17 heures

Le pavillon fermé sera chauffé. L’entrée est gratuite, mais des dons de denrées non périssables et d’articles de toilette pour le garde-manger sont demandés.

Merveille Lac: Le Wonder Lake Community Club organisera son deuxième Noël annuel au bord du lac de 14 h à 17 h le samedi 3 décembre, le long de Hancock Drive et au bureau de la Master Property Owners Association, 7602 Hancock Drive.

Il y aura des visites avec le Père Noël et Mme Claus, des boutiques éphémères intérieures, un arbre illuminé au crépuscule au Triangle, un DJ et des chansons de vacances, des cartes de vœux artisanales pour les anciens combattants et la parade de la caravane de Noël Wonder Lake Rockin ‘.

Woodstock: L’éclairage annuel de la place débutera à 16 h le vendredi 25 novembre, avec de la musique en direct, des beignets et du cidre gratuits, plus d’une douzaine de food trucks et des stations de selfies festives. Le Père Noël et Mme Claus arriveront sur la place en camion de pompier et rendront visite aux familles devant l’Opéra jusqu’à ce que la cérémonie d’illumination commence à 19h00.

Le défilé annuel de Noël de Woodstock débutera à 14 h le dimanche 27 novembre à Woodstock Water Works, 1313 Kishwaukee Valley Road, et se terminera en faisant le tour de la place. Immédiatement après le défilé, un événement Cookies and Churros with Santa aura lieu de 15h à 17h à Flores Banquets, 240 N. Throop St.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur woodstockil.gov.