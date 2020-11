«Échouer à la hausse sur les stéroïdes»: la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, est nominée pour la personne de l’année du TIME. Les critiques ont bondi

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, est en cours d’examen pour le célèbre titre annuel du magazine TIME «Personne de l’année», une tournure des événements qui a complètement consterné les critiques de son bilan en matière de gouvernance.

Sur la liste des candidats, publiée mercredi, Whitmer figure aux côtés de certains collègues démocrates, comme la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et des républicains, dont le président Donald Trump.

Outre les politiciens, les nominés incluent la chanteuse Billie Eilish, le rappeur et ancien espoir présidentiel Kanye West, le pape François et le prince Harry de la famille royale britannique.

Bien que les lecteurs puissent voter pour savoir qui, selon eux, devrait remporter le titre, ce sont les rédacteurs en chef du magazine qui prendront la décision finale et l’annonceront le 10 décembre.

L’apparition de Whitmer sur la liste des nominés considérés pour le titre a frotté pas mal de critiques dans le mauvais sens et ils n’ont pas hésité à se tourner vers les médias sociaux pour énumérer les méfaits perçus du gouverneur.

Beaucoup se sont instantanément souvenus de la crise peut-être la plus tristement célèbre et la plus en cours du Michigan: l’empoisonnement au plomb de l’eau dans la ville de Flint, qui a commencé en 2014.

Alors que Whitmer est entré en fonction l’année dernière sur la promesse de résoudre le grave problème de santé, certains sur Twitter étaient impatients de souligner que «Flint n’a toujours pas d’eau propre.»

“Cela échoue à la hausse sur les stéroïdes,” a tweeté le journaliste Jordan Chariton.

Flint n’a toujours pas d’eau propre. https://t.co/qR4owXsScb – Dustin Stella 🌹 (@DustinStella) 26 novembre 2020

Cela échoue à la hausse sur les stéroïdes – Jordanie (@JordanChariton) 26 novembre 2020

D’autres se sont plaints des efforts de Whitmer pour lutter contre la pandémie actuelle de Covid-19 – certains disant qu’elle avait essentiellement du sang sur les mains, tandis que d’autres estimaient que ses ordres étaient autoritaires.

Insensé!!! Je me demande ce que pensent toutes les familles de toutes ces personnes âgées décédées en maison de retraite? – Darlene (@ Katsloving248) 26 novembre 2020

Elle est dans une bataille d’armes à feu avec Cuomo pour la plupart des citoyens assassinés avec d’horribles politiques de maisons de repos – Andrew Campbell (@camp_bean) 26 novembre 2020

«J’espère qu’elle gagnera pour qu’elle puisse prendre sa place aux côtés de la personne du temps de l’année 1938,” plaisantait une personne, comparant pas si subtilement Whitmer à Adolf Hitler, une fois choisie par TIME comme «l’homme de l’année».

Certains ont établi des comparaisons entre la nomination de Whitmer et la récente victoire aux Emmy Awards du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, malgré les controverses entourant sa gestion de l’épidémie de New York. Cuomo recevra le prix pour ses briefings télévisés sur la pandémie, bien que beaucoup soutiennent que sa mauvaise gestion de la crise a conduit l’État à être ravagé par le virus.

Ceci est similaire au prix Nobel de la paix Cuomos Emmy & Obamas La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, nominée pour la personnalité de l’année du TIMEhttps: //t.co/ScfE2Hdzie – Président élu Kraken (@ ChadM1776) 26 novembre 2020

Le roi Cuomo reçoit un Emmy, maintenant Lockdown Whitmer est nominé pour la personne de l’année du Times – Suivant #BejingBiden recevra un prix Nobel pour avoir organisé la plus grande élection volée de l’histoire de la démocratie depuis le début des temps! https: //t.co/XVKlWHSZiP – Thomas P Kennedy III 🇺🇸 (@ ThomasPKennedy3) 26 novembre 2020

Quelques-uns pensaient cependant que le gouverneur démocrate était un excellent choix pour la distinction.

Quant à Whitmer, les républicains de son État ont introduit des articles de mise en accusation contre elle en raison de ses restrictions Covid-19, affirmant qu’elle avait abusé de son autorité. La Cour suprême du Michigan a statué en octobre que la première série de ses ordonnances, qui étaient parmi les plus strictes aux États-Unis, était inconstitutionnelle.

