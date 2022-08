“Echos of the Cold War” alors que Blinken se dirige vers l’Afrique, rivalisant d’influence avec la Russie

PRETORIA, Afrique du Sud, 8 août 2022 : le ministre sud-africain des Affaires étrangères Naledi Pandor (R) et le secrétaire d’État Antony Blinken (L) assistent à une réunion d’ouverture du dialogue stratégique au Département sud-africain des relations internationales et de la coopération. ANDREW HARNIK/PISCINE/AFP via Getty Images

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est arrivé lundi en Afrique du Sud pour entamer une tournée dans trois pays alors que les grandes puissances se bousculent pour exercer leur influence sur le continent. La tournée emmènera également le haut diplomate américain en République démocratique du Congo et au Rwanda, et fait suite à une récente tournée du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui s’est rendu en Égypte, en Ouganda, en Éthiopie et en République du Congo en juillet. Le président français Emmanuel Macron s’est récemment rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau dans le but de revitaliser les relations de la France avec ses anciennes colonies. Selon Alex Vines, directeur du programme Afrique à Chatham House, le but sous-jacent de ce voyage – le deuxième de Blinken depuis l’arrivée au pouvoir du président Joe Biden – sera d’essayer de contenir l’influence géopolitique russe et chinoise sur le continent. “L’Afrique du Sud est un pays qui n’entretient pas de bonnes relations avec les États-Unis. Le parti du gouvernement, le Congrès national africain, publie régulièrement des communiqués de déclaration critiquant les États-Unis, et donc l’effort est de savoir comment améliorer les relations et au moins avoir un dialogue plus constructif avec l’Afrique du Sud”, a déclaré Vines à CNBC lundi. Il a suggéré que c’est la raison pour laquelle l’Afrique du Sud est la première escale de Blinken, et qu’une attention particulière sera accordée à l’alignement des perspectives des deux pays sur la guerre de la Russie en Ukraine. “Il y a une grande différence entre la façon dont Pretoria voit la question russo-ukrainienne et Washington”, a ajouté Vines. Liens militaires Un certain nombre de gouvernements africains ont été réticents à critiquer ouvertement la Russie pour son invasion de l’Ukraine, et beaucoup se sont abstenus en mars d’un projet de résolution de l’ONU condamnant le Kremlin et appelant à un retrait de l’Ukraine. La résolution a été adoptée à une écrasante majorité avec 141 nations votant pour, mais les nations africaines parmi les 34 qui se sont abstenues lors du vote étaient : l’Afrique du Sud, le Mali, le Mozambique, la République centrafricaine, l’Angola, l’Algérie, le Burundi, Madagascar, la Namibie, le Sénégal, le Sud Soudan, Soudan, Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe. Au cours des dernières années, la Russie a noué un certain nombre d’alliances militaires avec des gouvernements de pays africains confrontés à des insurrections violentes ou à une instabilité politique, notamment la Libye, le Mali, le Soudan, la République centrafricaine et le Mozambique. Le Russe Lavrov a affirmé que sa tournée en Afrique ne concernait pas l’Ukraine. Il s’est plutôt concentré sur la “valeur intrinsèque” de l’Afrique pour la Russie en tant que partenaire commercial et a souligné les contrats que Moscou a sur le continent pour les exportations de nourriture, d’engrais et d’énergie. Dans un blog récent, le Conseil européen des relations étrangères a déclaré que si ce message était adapté aux sensibilités africaines, l’objectif principal du voyage de Lavrov était le “théâtre politique”.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov tient une conférence de presse à l’ambassade de Russie à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 27 juillet 2022. Minasse Wondimu Hailu | Agence Anadolu | Getty Images

“Malgré les tentatives occidentales d’isoler la Russie dans sa guerre totale contre l’Ukraine, Lavrov utilise l’Afrique pour démontrer que son pays a encore des partenaires dans certaines parties du globe”, a déclaré Theodore Murphy, directeur du programme Afrique à l’ECFR. “Le deuxième objectif du voyage est d’étendre l’influence de la Russie en Afrique. Lavrov espère y parvenir en exploitant l’erreur stratégique commise par l’Occident en demandant aux pays africains de choisir un camp contre l’Ukraine.” Au centre de la puissance dure que la Russie utilise pour se faire bien voir dans la région se trouve le mercenaire privé Wagner Group, qui a été actif dans des opérations de contre-insurrection dans des pays comme le Mali, la RCA et la Libye. Le Kremlin nie tout lien avec le groupe controversé, accusé de violations des droits de l’homme. Vines a déclaré que les trois pays sur l’itinéraire de voyage de Blinken avaient été soigneusement choisis et que la visite en RDC se concentrerait probablement sur la sécurité alimentaire, la paix et la stabilité – étant donné la reprise du conflit dans l’est de la RDC qui aurait également impliqué les forces rwandaises. Cependant, il a ajouté qu’une grande partie des préoccupations de Washington, comme cela a toujours été le cas, serait centrée sur la sécurisation des “minéraux stratégiques et critiques”.

“Les États-Unis sont préoccupés par ces chaînes d’approvisionnement, ne veulent pas qu’elles tombent entre les mains des Russes ou des Chinois, et donc une diplomatie vraiment renforcée”, a-t-il ajouté. “Enfin le Rwanda – c’est un allié des États-Unis mais le situation détériorée sur la zone frontalière de l’est du Congo avec le Rwanda inquiète Washington, et donc Antony Blinken va user de ses bons offices, il va essayer de se confronter entre Kinshasa et Kigali, et voir s’ils peuvent calmer les tensions entre les deux pays. L’ONU a depuis longtemps une importante mission de maintien de la paix, la MONUSCO, opérant en RDC. Cependant, le gouvernement a expulsé la semaine dernière son porte-parole Mathias Gillmann après des manifestations contre la mission au cours desquelles 36 personnes, dont quatre casques bleus, ont été tuées. Les États-Unis étant un contributeur majeur aux fonds de l’ONU, Vines a suggéré que cela pourrait également attirer l’attention de Washington sur la nécessité de désamorcer les tensions dans la région. “Échos de la guerre froide” En discutant de l’importance des minéraux stratégiques et critiques, Chatham House’s Vines a reconnu que la situation avait « des échos de la guerre froide ». Cependant, il a souligné que la concurrence pour l’influence géopolitique, économique et militaire sur le continent africain s’étendait au-delà des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Il s’agit notamment de la Turquie, de l’UE, du Royaume-Uni et même du Japon, qui organise la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique à Tunis, en Tunisie, le 27 août. “La Russie essaie mais elle n’a pas les poches profondes et la présence qu’elle avait quand c’était l’Union soviétique, donc c’est un irritant mais ce n’est pas, je pense, un défi à long terme sur le continent africain de la manière dont c’était pendant la guerre froide”, a déclaré Vines.

Le soleil se couche sur l’une des mines de cuivre à ciel ouvert de Mutanda Mining Sarl le 6 juillet 2016 à Kolwezi, en RDC. La mine appartient (69%) à Glencore, une multinationale anglo-suisse de négoce de matières premières et d’exploitation minière. Per-Anders Pettersson | Getty Images Actualités | Getty Images