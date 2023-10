Échos de Brookline 1999 alors que les tensions débordent dans la bataille McIlroy contre Cantlay | Sean Ingle

HAu cours de l’après-midi de samedi, quelque chose d’inattendu s’est produit : les États-Unis se sont enfin présentés à cette Ryder Cup. Et alors que le haut du tableau d’affichage devenait rouge, les chants de « USA ! ETATS-UNIS! » Ayant grimpé en volume et en intensité, Rory McIlroy et Patrick Cantlay se sont retrouvés engagés dans une bataille pour les âges. C’était celui qui a fait rage sur le parcours – et, de façon spectaculaire, plus tard également sur le parking.

En raison des personnages impliqués, un match à quatre balles mettant en vedette McIlroy et Matthew Fitzpatrick contre Cantlay et Wyndham Clark promettait toujours du piquant. Mais alors que l’équipe américaine sentait une opportunité de prendre l’avantage sur l’Europe alors que le match se dirigeait vers la 18e journée, le match est devenu bien plus passionné et viscéral que cela.

L’Europe dominante conserve cinq points d’avance malgré une reprise tardive des États-Unis En savoir plus

Et la tension persistante a finalement éclaté lorsque le cadet de Cantlay, Joe LaCava, a célébré son homme en faisant un trou de 43 pieds juste devant la ligne où McIlroy avait réussi un putt pour diviser le match par deux. Des cris ont été entendus. Doigts pointés. La colère du côté européen était palpable – et compréhensible.

On retrouve ici des échos de Brookline en 1999, lorsque l’équipe américaine célébrait Justin Leonard en réussissant un trou à longue distance alors que José María Olazábal n’était pas encore en train de putter. Plus tard, McIlroy a également été vu pointant du doigt le cadet de Justin Thomas, Jim « Bones » Mackay, dans l’aire de stationnement, tandis que Shane Lowry et Justin Rose ne semblaient pas non plus impressionnés.

Cette Ryder Cup avait depuis longtemps besoin d’un peu d’excitation – et elle l’a certainement eu. Et avec la victoire de Cantlay et Clark, il a désormais également une chance extérieure de rivaliser. L’équipe américaine est désormais menée 10½ à 5½. Soudain, les simples de dimanche comportent un petit élément de danger.

La tension était déjà évidente alors que les joueurs se dirigeaient vers le tee 14. McIlroy a été accueilli par d’énormes acclamations. Cantlay, quant à lui, a été bombardé de chants de type « Où est ton chapeau, Patrick ? – une référence à la rumeur selon laquelle il était apparemment en colère de ne pas être payé pour jouer à la Ryder Cup et refusait de porter un couvre-chef.

À ce stade, la compétition se résumait à McIlroy contre Cantlay, héros contre méchant, joueur d’équipe ultime contre un homme dont la rumeur – et niait – avait provoqué une scission dans le vestiaire américain.

La tension était telle que Clark a envoyé sa balle hors des limites – avant que Fitzpatrick ne fasse de même. Pendant ce temps, Cantlay était sur le fairway, prêt à tordre le couteau. Mais l’heure vient, McIlroy arrive – du moins c’est ce qu’il semble.

Il a d’abord réussi un entraînement de 376 verges au milieu. Puis, après un sand wedge classique, est venu un putt sans nerf pour donner l’avantage à l’Europe avec trois à jouer. Cependant Cantlay – qui est surnommé « Patty Ice » pour une bonne raison – a refusé de partir.

Il a d’abord réussi un putt de 10 pieds le 16 pour le diviser par deux avec un birdie. Puis il a égalisé le match avec un birdie de 9 pieds le 17. Avant, finalement, un superbe putt de 43 pieds lui a valu un autre birdie – et la victoire américaine.

« Je ne pensais pas vraiment à ce moment-là », a expliqué Cantlay par la suite. «C’était juste une émotion brute. Je le ressentais juste. C’était comme si le groupe avait réussi un birdie près de chaque trou des neuf derniers, et c’était comme si chaque putt était à faire ou à mourir.

Rory McIlroy échange des mots avec Joe LaCava, le cadet de Patrick Cantlay, au 18e trou lors du fourballs. Photographie : Mike Egerton/PA

Alors qu’il célébrait un triplé de birdies, les joueurs américains ont agité leurs chapeaux avec joie. Cependant, Cantlay a nié plus tard qu’il n’avait pas porté de chapeau pour protester contre le fait de ne pas être payé, soulignant qu’il avait fait de même lors de la dernière Ryder Cup. « Cela ne convient tout simplement pas », a-t-il ajouté, rejetant les rumeurs d’une scission au sein de l’équipe américaine après une première journée décevante. « C’est aussi simple que ça. C’est tout ce que c’est.

Pendant ce temps, McIlroy, naturellement, avait l’air vidé de ne pas pouvoir remporter une victoire ou un match nul à la mort. Et il était clairement furieux de la façon dont les Américains ont célébré la fin, avec quelques mots choisis échangés entre Shane Lowry et LaCava également. Mais il a insisté sur le fait que l’incident ne ferait qu’exciter les Européens.

« Ils ont joué un grand match », a-t-il déclaré. « Et, oui, quelques scènes là-bas le 18 et juste de l’huile sur le feu demain. »

Cependant, le Nord-Irlandais peut certainement garder la tête haute après avoir remporté trois points en quatre matches – dont une victoire 2&1 avec Tommy Fleetwood sur Jordan Spieth et Justin Thomas samedi matin.

Il s’agit d’un exploit particulièrement important étant donné que McIlroy était en larmes après la défaite de l’Europe à Whistling Straits il y a deux ans, car il avait le sentiment d’avoir laissé tomber ses coéquipiers.

Alors que le ciel de Rome commençait à s’assombrir, le capitaine américain, Zach Johnson, a insisté sur le fait qu’il croyait fermement à l’élan, d’une manière qui donnait l’impression qu’il pouvait osciller comme une horloge de grand-père.

Cantlay sent également une ouverture. « Nous avons été un peu en mauvaise posture cette semaine », a-t-il déclaré. « Mais nous avons enfin un moment que nous pouvons célébrer un peu, et nous allons profiter de cette opportunité et essayer de le transformer en un élan pour demain. J’espère que nous avons un rayon de lumière et que nous pourrons nous appuyer sur cette séance et tenter de remporter une grande victoire.

Peut-être que dimanche soir, nous parlerons tous du miracle de Marco Simone. Mais à l’heure actuelle, c’est encore le match à perdre pour l’Europe.