Echoes of Wisdom présente la première réalisatrice de Zelda | Kaser Focus

GamesBeat Next est presque là ! GB Next est le principal événement destiné aux chefs de produits et aux dirigeants de l’industrie du jeu vidéo. Les 28 et 29 octobre, rejoignez d’autres dirigeants et conférenciers exceptionnels comme Matthew Bromberg (PDG d’Unity), Amy Hennig (co-présidente de New Media Skydance Games), Laura Naviaux Sturr (GM Operations Amazon Games), Amir Satvat (directeur du développement commercial). Tencent), et bien d’autres. Consultez la liste complète des intervenants et inscrivez-vous ici

Comme beaucoup de joueurs, je vais me plonger dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ce week-end. Normalement, je mets ce genre d’informations personnelles plus bas dans le KF, mais dans ce cas, je le mentionne car cela fait également partie de l’une de mes histoires préférées cette semaine. Nintendo a levé le voile sur le développement du jeu dans son Demandez à la série d’entretiens avec les développeurs – qui présentait des histoires du producteur de la série Eiji Aonuma ; Satoshi Terada, directeur du jeu au studio partenaire Grezzo ; et Tomomi Sano, directeur du développement de Nintendo.

Sano a plusieurs années d’expérience dans l’industrie et plusieurs titres à son actif. Comme d’autres l’ont souligné, Sano est la première femme à diriger un titre principal de Zelda, et d’après l’apparence du jeu, elle l’a fait sortir du parc. J’étais déjà ravi de jouer à la nouvelle aventure autonome de Zelda (sans vouloir vous offenser, Link), mais voir Sano – et Terada et Aonuma – parler de la façon dont Echoes s’est développé au fil du temps, d’un titre de donjon à créer soi-même à une simulation de méfaits. trouver des solutions créatives à vos problèmes a vraiment poussé mon cadran jusqu’à 11. Ce sera certainement mon jeu de prédilection ce week-end.

Le reste de la semaine a été un peu chargé. Nous avons d’abord eu le State of Play, qui a révélé le magnifique nouveau jeu de la série Ghost of, Ghost of Yotei. Ce n’est pas la seule chose que cela a révélé, bien sûr, mais c’est celle qui m’est le plus restée à l’esprit. Nous avons également pu voir le remaster d’Horizon Zero Dawn – qui ne ressemblait pas à une mise à niveau trop volumineuse, mais qui suis-je pour juger ? L’édition limitée PS5 Pro s’est vendue presque instantanément, vous avez donc tous besoin de quelque chose pour jouer dessus.

L’autre grand événement de la semaine a été la crise d’Ubisoft. La société a reporté le prochain jeu Assassin’s Creed à février prochain – qui commence déjà à paraître un peu encombré avec Civilization VII, Kingdom Come : Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, Avowed, Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii et maintenant AC : Shadows. se battre pour la notoriété. Il a également admis que Star Wars Outlaws avait sous-performé au point de devoir réviser ses estimations financières. Cela a été un peu difficile semainen’est-ce pas ?

Rejoignez-nous pour GamesBeat Next ! GamesBeat Next est presque là ! GB Next est le principal événement destiné aux chefs de produit et aux dirigeants de l’industrie du jeu vidéo. Les 28 et 29 octobre, rejoignez d’autres dirigeants et conférenciers exceptionnels comme Matthew Bromberg (PDG d’Unity), Amy Hennig (co-présidente de New Media Skydance Games), Laura Naviaux Sturr (GM Operations Amazon Games), Amir Satvat (directeur du développement commercial). Tencent), et bien d’autres. Consultez la liste complète des intervenants et inscrivez-vous ici.

À quoi jouer cette semaine

Cette liste contient des jeux de la semaine dernière et de cette semaine.

Quoi de neuf:

La Légende de Zelda : Échos de la Sagesse

Frostpunk 2

L’écuyer courageux

Ara : une histoire inédite

Enotria : la dernière chanson

EA Sports FC25

Dead Rising Deluxe Remasterisé

Epic Mickey : rebrossé

Les ombres du doute

Train Sim Monde 5

Balatro

Nouveau sur les services d’abonnement :

Wargroove 2 (Xbox Game Pass)

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster (Xbox Game Pass)

Essais de Mana (Xbox Game Pass)

Légende du mana (Xbox Game Pass)

Sous les vagues (PlayStation Plus Extra+Premium)

Nuit dans les bois (PlayStation Plus Extra+Premium)

Tchernobylite (PlayStation Plus Extra+Premium)

Wild Card Football (PlayStation Plus Extra+Premium)

Ingénieurs spatiaux (PlayStation Plus Extra+Premium)

Route 96 (PlayStation Plus Extra+Premium)

Ben 10 (PlayStation Plus Extra+Premium)

Far Cry 5 (PlayStation Plus Extra+Premium)

Fouet pistolet (PlayStation Plus Premium)

Agent secret Clank (PlayStation Plus Premium)

Sky Gunner (PlayStation Plus Premium)

Monsieur Moustique (PlayStation Plus Premium)

Thronebreaker : The Witcher Tales (Prime Gaming)

Le Fauconnier (Prime Gaming)

LEGO : Le Hobbit (Prime Gaming)

J’adore trouver des chats et des chiots (Prime Gaming)

Programme spatial Kerbal (Prime Gaming)

Dossiers mystères : Black Crown (Prime Gaming)

Chanson fantôme (Prime Gaming)

Ynglet (Prime Gaming)

Désert Noir (Prime Gaming)

Giana Sisters : Rêves tordus (Prime Gaming)

Final Fantasy XVI (GeForce Now)

Romancing SaGa 2 : La revanche des sept (GeForce Now)

La légende des héros : les sentiers jusqu’à l’aube (GeForce Now)

REKA (GeForce maintenant)

Battletoads Double Dragon (Nintendo Switch Online)

Grande course (Nintendo Switch Online)

Cosmo Gang Le Puzzle (Nintendo Switch Online)

Kunio-kun no Dodgeball par Zen’in Shūgō ! (Nintendo Switch en ligne)