Echoes of Wisdom met en place une série dérivée parfaite

Depuis 1986, la franchise Zelda est l’une des plus fiables de Nintendo. Des jeux comme Un lien vers le passé, Ocarina du tempset Princesse du Crépuscule ont fait de la série une très grosse affaire. Dans la génération Switch, la notoriété de Legend of Zelda s’est considérablement développée, en grande partie grâce au succès de Souffle de la nature. Au cours des sept années d’existence de Switch sur le marché, Zelda a connu des sorties quasi annuelles, entre des entrées 3D comme Les larmes du royaumedes spin-offs comme Hyrule Warriors : L’ère de la Calamitéet des jeux 2D comme Échos de sagesse. Si Nintendo souhaite continuer à trouver des moyens de développer la série, ce dernier jeu pourrait offrir l’opportunité idéale.

L’un des principaux crochets de Échos de sagesse est que Zelda utilise rarement les armes traditionnelles vues dans la série. Au lieu de cela, elle utilise largement les échos, qui sont essentiellement des copies d’objets et de monstres trouvés dans Hyrule. C’est un ajout convaincant à la série, et c’est celui qui met fermement les méchants sous les projecteurs. Succès dans Échos de sagesse dépend en grande partie de la recherche des meilleures façons d’utiliser ces méchants, et les joueurs comprennent rapidement leurs forces et leurs faiblesses. En substance, Échos de sagesse a beaucoup en commun avec les jeux d’apprivoisement de monstres comme Pokémon, ou Sanctuaire des monstresmais avec une touche Zelda. Non seulement la mécanique est agréable Échos de sagessemais cela devrait ouvrir la porte à une série dérivée, similaire à ce que Square Enix a fait avec les jeux Dragon Quest Monsters.

(Photo : Nintendo)

Sur le plan personnel, je n’ai jamais beaucoup apprécié les ennemis de la série Zelda. Bien que des ennemis comme Deku Babas et Skulltulas soient emblématiques, je n’ai jamais aimé la majorité des ennemis que j’ai combattus dans les jeux. Échos de sagesse ça a pas mal changé ça. Je me suis rapidement retrouvé à m’appuyer sur certains échos plutôt que sur d’autres, à apprendre les meilleures façons de les utiliser et même à me souvenir de leurs noms. Après quelques heures de jeu, je me disais des choses comme « Ignizol, je te choisis », tout en faisant ma meilleure imitation d’Ash Ketchum. Si un jeu peut soudainement rendre ces noms et personnages plus mémorables pour quelqu’un comme moi qui joue à la série depuis des années, il va de soi qu’il pourrait faire la même chose pour beaucoup plus de joueurs.

La série Zelda a eu de nombreuses mécaniques ponctuelles au fil des ans, du contrôle de l’horloge à Le masque de Majoraau rétrécissement La casquette Minish. Certains de ces mécanismes ont été meilleurs que d’autres, mais peu ont eu le potentiel de développer la série comme le système Echo. Il n’y a pas beaucoup de franchises qui ont le genre d’ennemis qui se traduiraient bien par un spin-off d’apprivoisement de monstres, mais Échos de sagesse a préparé le terrain en parcourant une grande partie du chemin. Nous connaissons déjà la manière dont ces monstres sont « attrapés » (en les battant et en les copiant), ainsi qu’un pool géant d’options qui pourraient être transférées dans un jeu dérivé. Il existe également de nombreux jeux antérieurs dont les développeurs pourraient s’inspirer.

(Photo : Nintendo)

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de défis à relever. D’une part, les échos dans Échos de sagesse sont très consommables, et il y a peu d’inconvénients à les envoyer dans des batailles qu’ils ne peuvent pas gagner. Cela contraste fortement avec la plupart des jeux d’apprivoisement de monstres, dans lesquels les joueurs doivent beaucoup réfléchir aux moyens d’empêcher leurs équipes d’être éliminées, voire tuées. Cet investissement émotionnel est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens se sont accrochés à leurs monstres numériques dans tant de jeux différents. Si Nintendo pouvait augmenter un peu les enjeux, cela aiderait encore plus les joueurs à aimer leurs échos.

Bien que la série Zelda existe depuis près de 40 ans maintenant, il existe encore de nombreuses opportunités pour la développer. Alors que les fans recherchent de plus en plus de nouvelles expériences à vivre et que le développement prend plusieurs années entre les jeux principaux, Nintendo a une corde raide à parcourir. La société doit offrir de nouvelles expériences pour que les gens restent investis, tout en maintenant le niveau de qualité que les joueurs associent désormais au nom de Zelda. S’appuyer sur quelque chose qui fonctionne clairement déjà est un jeu intelligent, et le système Echo pourrait être l’opportunité parfaite.

