Echoes annulé après 1 saison par AMC Networks

AMC Networks a choisi de ne pas poursuivre la deuxième saison de sa série de science-fiction Orphan Black : Les échos avec Krysten Ritter. La nouvelle arrive quelques semaines après la saison 1 de Orphelin noir Le spin-off a terminé sa diffusion de 10 épisodes sur AMC, AMC+ et BBC America.

Porter le poids des attentes découlant des comparaisons avec l’original Orphelin noir série, Échos La série n’a pas suscité le même engouement que la série de 2013. Elle a reçu des critiques mitigées à positives de la part des critiques (60 % sur Rotten Tomatoes), et a obtenu un score inférieur auprès des fans. Elle a terminé sa diffusion le 25 août.

Se déroulant en 2052, 37 ans après la fin de la série originale, Orphan Black : Les échos Le film se plonge dans l’exploration de la manipulation scientifique de l’existence humaine. Il suit la vie de Kira (Keeley Hawes), désormais adulte, et de sa femme (Rya Kihlstedt) alors qu’elles tentent d’aider une femme amnésique, Lucy (Ritter).

Amanda Fix, Avan Jogia et James Hiroyuki Liao sont également à l’affiche Orphan Black : Les échosqui a été créée par Anna Fishko. Elle a été scénariste, showrunner et productrice exécutive, avec le co-créateur de la série originale John Fawcett comme réalisateur et producteur exécutif. David Fortier et Ivan Schneeberg, producteurs exécutifs de Boat Rocker sur la série originale, ont également assuré la production exécutive aux côtés de Nick Nantell et Kerry Appleyard de Boat Rocker ainsi que de Katie O’Connell Marsh.

L’original Orphelin noir a contribué à placer BBC America sur la carte de la programmation originale et à l’introduire dans le cercle des gagnants des Emmy de manière majeure, la star Tatiana Maslany remportant trois nominations pour son travail dans plusieurs rôles dans la série, remportant le prix en 2016. Orphelin noirqui a duré cinq saisons, est devenu un phénomène culte avec une base de fans passionnés connue sous le nom de « Clone Club ».

Tous les épisodes de la série originale et de la Échos Les émissions de télévision Offspring sont disponibles sur AMC+.