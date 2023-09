Echo Hub d’Amazon est un panneau de commande à écran tactile pour votre maison intelligente Alexa

Amazon a présenté mercredi un autre écran tactile compatible Alexa lors de sa vitrine annuelle de septembre pour les nouveaux matériels et services, et il est destiné à servir de pièce maîtresse dédiée à votre maison intelligente. Surnommé le Centre d’écho, il s’agit d’un écran tactile mural de 8 pouces qui supprime une grande partie des cloches et des sifflets du plus grand et plus sophistiqué Echo Show 15 afin de se concentrer sur les commandes de la maison intelligente. Il devrait arriver plus tard cette année au prix de 180 $.

L’Echo Hub comprend des radios intégrées pour Matter, Thread, Zigbee, Bluetooth Low Energy et Amazon Sidewalk, le protocole longue portée et faible consommation qu’Amazon utilise pour se connecter à des appareils bien au-delà de la portée habituelle de la maison intelligente. Cela lui permettra de se connecter à presque tout ce qui fonctionne avec Alexa : une fois que tout sera synchronisé, vous pourrez afficher et contrôler vos gadgets en quelques clics ou avec une commande Alexa rapide, ou accéder à vos routines Alexa. Aucune caméra n’est intégrée, mais l’appareil utilise des capteurs infrarouges pour détecter lorsque vous êtes à proximité. Lorsque vous ne l’êtes pas et que l’appareil n’est pas utilisé, il passe automatiquement en mode ambiant capable d’afficher l’heure et la météo du jour ou vos photos de famille préférées.

La nouvelle fonctionnalité Map View de l’application Alexa, qui trace l’emplacement de vos gadgets pour maison intelligente sur un plan d’étage de votre maison que vous créerez et partagerez avec Amazon. La fonctionnalité arrivera sur l’écran tactile Echo Hub début 2024. Amazone

D’autres fonctionnalités intéressantes incluent la possibilité d’afficher plusieurs flux de caméra à la fois sur l’écran, ainsi qu’un nouveau mode d’affichage de carte qui vous permet de tracer l’emplacement de vos différents gadgets pour maison intelligente sur une vue de plan de votre maison que vous créerez. et partagez avec Amazon. La société le présente comme une amélioration par rapport à la recherche dans une longue liste de gadgets pour la maison connectée pour trouver la bonne lumière ou la bonne caméra, et ajoute que les utilisateurs peuvent supprimer leurs plans d’étage à tout moment. Amazon indique que la fonctionnalité sera disponible sur l’application Alexa plus tard cette année et sur Echo Hub début 2024.

Les utilisateurs d’Echo Hub pourront monter l’écran tactile au mur ou le poser sur une table, et ils pourront également l’alimenter via Ethernet en tant que périphérique PoE. Nous garderons un œil sur son arrivée dans les mois à venir et vous ferons savoir s’il fait suffisamment pour se distinguer des autres écrans intelligents, y compris le nouvel Echo Show 8, qui n’est pas montable au mur mais ajoute une caméra. pour les appels vidéo et coûte moins cher à 150 $.