Echo, Fire Tablet, Fire TV et plus encore jusqu’à 59% de réduction pour Amazon Prime Day

Vente d’accès anticipé Prime d’Amazon les offres battent déjà leur plein, y compris jusqu’à 59% de réduction sur un tas de son meilleur matériel. Amazon a récemment organisé un événement au cours duquel il annoncé un tas de nouveaux appareils comme les téléviseurs Fire, le Kindle Scribe et plus encore, mais ils ne sont pas encore disponibles. Si vous cherchez à mettre la main sur certains appareils Amazon comme l’Echo, Fire TV, la sonnette Ring et plus encore, c’est maintenant votre chance d’économiser gros.

Woot Avec cette vente, vous pouvez obtenir certains des meilleurs prix de l’année sur les téléviseurs Fire d’Amazon, les tablettes Fire, le matériel Echo et bien plus encore.

La vente couvre de nombreux appareils, vous allez donc vouloir prendre quelques minutes et les trier tous pour voir ceux qui vous intéressent le plus. Comme nous l’avons appris lors de son événement, Amazon apportera certains de ses de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge d’Eero, sur des appareils plus anciens tels que l’Echo Dot de 4e génération, ce qui rend ces remises encore meilleures. Nous avons mis en évidence certaines de nos offres préférées de la vente ci-dessous, alors assurez-vous de les consulter maintenant.

Offres Écho

Amazone Si vous cherchez à faire le premier pas pour équiper votre maison d’appareils et d’appareils intelligents, c’est une offre que vous ne voudrez pas manquer. L’Echo Show 5 de deuxième génération est un écran intelligent compact qui vous permet de vérifier facilement la météo, de mettre à jour vos minuteries programmées, de discuter en vidéo avec vos proches et bien plus encore en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez également l’utiliser pour contrôler d’autres appareils intelligents compatibles avec Alexa, comme les ampoules intelligentes GE Cync incluses dans cet ensemble. Vous obtiendrez deux ampoules LED couleur de 60 W que vous pouvez contrôler à l’aide de l’Echo Show 5 ou de l’application compagnon, et les allumer ou les éteindre à distance, ajuster les couleurs, les atténuer ou les éclaircir ou définir un programme personnalisé pour ne jamais rentrer à nouveau dans une maison sombre.

Offres Fire TV

Amazone Avec la sélection croissante d’appareils intelligents et de clés de streaming d’Amazon, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne commence à fabriquer ses propres téléviseurs intelligents. La série Omni est la plus avancée des deux modèles Amazon (vous pouvez également acheter des remises sur les plus abordables Fire TV série 4), et dispose d’un microphone intégré directement au téléviseur ainsi que de la compatibilité Alexa pour un contrôle mains libres. Le plus petit Modèle 43 pouces est également en vente pour 330 $ en ce moment. Vous recevez des alertes de prix pour Téléviseur Omni Fire 50 pouces : 400 $

Offres sur les tablettes Fire

Amazone La Fire HD 10 Plus, initialement sortie en 2021, est toujours la tablette la plus avancée d’Amazon sur le marché. Il dispose d’un écran Full HD de 10,1 pouces et est équipé de 32 Go de stockage sur le modèle d’entrée de gamme, de caméras avant et arrière de 2 MP et de 4 Go de RAM, soit le double de la génération précédente. Et à 42% de réduction, cela correspond au prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu. Vous recevez des alertes de prix pour Fire HD 10 Plus : 105 $

Plus d’offres d’appareils Amazon