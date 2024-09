Echo Fine Arts : Jan C Schlegel : Liturgie de la Lumière

Écho Beaux-Arts présente pour la première fois en France une exposition personnelle de l’artiste et maître imprimeur allemand Jan C Schlegel intitulé « Liturgie de la Lumière »Du 20 septembre au 2 novembre 2024, cette exposition rétrospective présentera plus d’une trentaine de photographies allant du Polaroïd 809 à l’iridium platine en passant par le tirage au sel, de la fin des années 2000 à nos jours.

Des portraits de tribus nomades à la microphotographie du plancton, l’œuvre créative de Schlegel est diversifiée et reflète l’intérêt profond et l’amour de l’auteur pour la vie sur notre planète sous toutes ses formes, dans sa fragilité touchante et sa vaste diversité. Schlegel a apporté une énorme contribution non seulement à la photographie d’art, mais aussi au développement des techniques d’impression : il préserve soigneusement les traditions de la photographie en noir et blanc (platinotype, ambrotype, tirages au sel et à la gélatine argentique) tout en en créant avec audace de nouvelles. Caractérisées par des tons et des contrastes riches, ses photographies capturent la lumière d’une manière unique, immédiatement reconnaissable. Elles révèlent la beauté particulière d’un lien presque sacré qui relie chaque créature vivante sur Terre.

Jan C Schlegel : Liturgie de la Lumière

20 septembre – 2 novembre 2024

Écho Beaux-Arts

19 Boulevard Victor Tuby

06400 Cannes

www.echofinearts.com

Vernissage en présence de l’artiste : 20 septembre, 18h – 21h

Horaires d’ouverture : Mercredi – Vendredi : 10h – 17h ; Samedi 11h – 17h