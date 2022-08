Echo Dot réduit à 9,99 £ avec Amazon Music Unlimited

La vente de fin d’été d’Amazon a débuté et il y a une bonne affaire à faire sur le haut-parleur intelligent Echo Dot de 4e génération. En ce moment, si vous vous inscrivez pour un particulier Amazon Music Illimité plan, vous pouvez obtenir l’Echo Dot pour seulement 9,99 £, plus le prix de l’abonnement.

Le service de streaming musical d’Amazon coûte 9,99 £ par mois pour les clients standard et 8,99 £ pour les clients Amazon Prime. Vous devrez être un tout nouveau client Amazon Music Unlimited pour pouvoir bénéficier de l’offre, et vous ne pouvez pas combiner cette offre avec un essai gratuit du service.

Obtenez ECHO DOT POUR 9,99 £ AVEC AMAZON MUSIC UNLIMITED

Considérant que le prix total de l’Echo Dot est de 49,99 £, il s’agit d’une économie décente. Bien sûr, ces appareils sont souvent à prix réduit, mais vous verrez que d’autres détaillants vendent actuellement le haut-parleur pour trois fois le prix de l’offre d’été d’Amazon.

Amazon vend également le haut-parleur pour un prix autonome de 22,90 £ sans l’abonnement musical – mais le forfait d’abonnement est toujours plus compétitif à 19,98 £ tout compris (18,98 £ si vous êtes un membre Prime). L’offre est disponible jusqu’au 20 septembre 2022, et vous pouvez lire autres termes et conditions ici.

Vous pouvez obtenir le point d’écho dans Blanc glacier et charbon – il est livré avec le contrôle vocal Alexa, l’audio HD sans perte, la compatibilité du contrôle de la maison intelligente, la possibilité de se connecter à d’autres appareils Echo dans la maison et de passer des appels mains libres à la famille et aux amis. Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités dans notre revue Echo Dot.

Mais ce n’est pas la seule offre de streaming que vous pouvez acheter dans la vente de fin d’été. Amazon propose également trois mois d’Amazon Music Unlimited gratuitement pour les nouveaux clients. Le service est livré avec de la musique sans publicité, des sauts illimités et une écoute hors ligne. Comme indiqué ci-dessus, vous ne pouvez pas combiner cette offre avec l’offre Echo Dot pendant un essai.

Si les livres audio sont plus votre truc, alors vous pouvez également obtenir trois mois d’un Abonnement Audible pour seulement 99p. Chaque mois, vous obtiendrez un crédit pour un livre audio dans le catalogue, ainsi qu’un accès à des milliers d’originaux et de podcasts Audible.

Découvrez plus d’offres sur la technologie, les produits de style de vie et le matériel de retour à l’école sur Page des soldes de fin d’été d’Amazon.