“Echo” de Marvel a été une énorme déception | Divertissement

Écho est un bon spectacle ; ce n’est tout simplement pas celui dont Marvel a besoin en ce moment.

Le Disney+ la série représentait tellement de choses sortant de la porte en tant que spin-off de Oeil de fauconla première entrée dans La nouvelle empreinte Spotlight de Marvelainsi qu’un tremplin pour le héros préféré de tous du Netflix régime, Daredevil, avant Né de nouveau. Plus important encore, sa concentration sur un méchant sourd et physiquement handicapé d’origine amérindienne semblait être une affaire criminelle plus fondée, s’éloignant des intrigues actuelles du MCU remplies d’histoires multivers compliquées et du tarif habituel des super-héros.

Ensuite, l’épisode s’ouvre avec une ancienne figure surnaturelle souterraine, entourée d’autres figures surnaturelles.

Nous aimons la façon dont Maya Lopez (Alaqua Cox) les pouvoirs et leur origine sont parallèles à son héritage (ces êtres souterrains), car ils sont liés aux thèmes généraux de la série que sont la famille et la tradition Choctaw. Mais du même coup, cela s’éloigne de l’approche fondée que les téléspectateurs attendent. À l’origine dans les bandes dessinées, les capacités surnaturelles d’Echo étaient celles d’une imitation, ce qui lui permet de surmonter ses handicaps et d’en faire des super compétences. Maintenant que son pouvoir est directement lié à son héritage, vous perdez une grande partie du réalisme et de la relativité nécessaire pour surmonter les difficultés, en entrant davantage dans le public fantastique dont le public est fatigué dans ses médias de super-héros actuels. Le pire, c’est que ces super pouvoirs ne se développent que lorsque notre personnage en a le plus besoin, comme un deus ex machina.

Ce dernier aurait pu être exploré et livré de manière plus développée si l’histoire n’avait pas été insuffisamment cuite à seulement cinq épisodes. Bien que nous aimions la narration courte et la méthode excessive consistant à supprimer tous les épisodes à la fois, cette histoire aurait pu utiliser un ou deux épisodes supplémentaires pour explorer ses capacités en développement et ce que ressent Maya.

C’est une autre chose : Maya a toujours fait partie d’un ensemble, que ce soit en tant que personnage secondaire dans Oeil de faucon ou encore la figure centrale de toutes ces différentes personnalités que l’on croise dans sa ville natale d’Oklahoma (où se déroule une grande partie de la série). En tant que tel, nous ne savons toujours pas grand-chose sur qui est Maya en tant que personne en dehors de ses capacités et de ses handicaps, ce qui la motive, ou quelle est sa personnalité en dehors de ses objectifs ou de la relation tendue avec sa famille. Comment se sent-elle en développant ces pouvoirs ? La série ne nous le dit jamais.

Marvel Studios est dans une crise – une crise que même le fan le plus dévoué ne peut nier à ce stade. Avec la réponse terne du public à l’offre de films Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie & Les merveillesainsi que sur le front du streaming avec Invasion secrèteil y avait beaucoup de choses à faire Écho à venir en 2024.

Bien que Écho n’allait jamais être la propriété de changer les choses, c’était censé signifier un pas dans la bonne direction pour le studio au lieu de la goutte dans l’océan qu’il s’est avéré être.

Bien sûr, c’était l’émission numéro un sur Disney+ et Hulu grâce à sa sortie commune, mais c’est aussi parce que c’est le début de l’année, et qu’il n’y a pas grand chose à voir, encore moins une émission qui peut être regardée en une seule après-midi. Cela ne veut donc pas dire grand chose.

Lors du 100e anniversaire de Disney l’année dernière, la société a fait face à l’une de ses années les plus difficiles à ce jour. Malgré cela, Marvel a livré quelques titres notables, tels que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Loki Saison 2, qui a servi de serre-livres aux franchises existantes bien-aimées. Écho, positionné sous la nouvelle bannière Spotlight, visait à démontrer que des connaissances préalables n’étaient pas nécessaires pour profiter du spectacle. Cependant, il a fini par inonder les téléspectateurs d’expositions de Oeil de faucon et s’est écarté de sa promesse de narration fondée. Sur le papier, Spotlight semblait être la réponse de Disney aux émissions granuleuses de Netflix Marvel, mais en réalité, il a simplement livré plus de violence avec un plat principal insuffisamment cuit.

As-tu aimé Écho? Allez dans les commentaires ci-dessous et essayez de nous faire changer d’avis.

Écho, Streaming maintenant, Disney+ et Hulu

Plus de titres :