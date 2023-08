Echo Auto de première génération d’Amazon met Alexa dans votre voiture pour seulement 15 $

Alexa d’Amazon a une longueur d’avance sur certains concurrents en matière d’assistants numériques et alimente certains des meilleurs haut-parleurs intelligents du marché. Mais saviez-vous que vous pouvez également installer Alexa dans votre voiture ? Eh bien, vous pouvez – et vous pouvez acheter l’Echo Auto de première génération avec une réduction massive de 70 %.

Cela signifie qu’au lieu de payer 50 $, vous ne paierez que 15 $, ce qui constitue un moyen avantageux de diffuser tous vos services de streaming musical préférés et bien plus encore sur votre voiture tout en exploitant la puissance d’Alexa pour rester en sécurité et avoir les mains libres.

Echo Auto est un gadget astucieux qui vous donne accès à Alexa dans votre voiture. Doté de huit microphones et d’une technologie de champ lointain, cet appareil est conçu pour vous entendre malgré la musique, la climatisation et autres bruits de la route. Utilisez simplement le support de ventilation inclus et connectez-vous aux haut-parleurs de votre voiture via une entrée auxiliaire ou la connexion Bluetooth de votre téléphone. Une fois qu’il est en place, vous pouvez utiliser votre Echo Auto pour diffuser du contenu à partir de tous vos favoris. streamers audio comme Audible, Amazon Music, Spotify et SiriusXM, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, vous pouvez consulter l’actualité, passer des appels, configurer des rappels et bien plus encore. Il y a même un bouton pour éteindre les microphones lorsque vous en avez besoin.

Si vous êtes fan d’Alexa et utilisez déjà de nombreux appareils de l’écosystème d’Amazon, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet appareil Alexa mains libres. Il peut vous aider à naviguer dans vos déplacements et vous donner des informations en temps réel sur le trafic. Cela fait un super cadeau pour vos proches aussi, si vous souhaitez commencer tôt vos achats des Fêtes. Assurez-vous simplement de vérifier que l’Echo Auto de 1ère génération est compatible avec votre voiture et Bouches d’aération avant d’acheter.

Regarde ça: Prendre l’Echo Auto à 50 $ d’Amazon pour un essai routier 06:53

En savoir plus: Meilleurs appareils Amazon Alexa de 2022