‘Echo’ amène Hollywood dans la nation Choctaw | Divertissement

MCALESTER, Okla. — « Vous représentez votre peuple. Cela signifie un Choctaw Tvshka », déclare le personnage joué par Graham Greene, nominé aux Oscars, dans la première ligne d’une bande-annonce de « Echo » de Marvel Studios, qui présente la nation Choctaw de l’Oklahoma.

La série de cinq épisodes, dont la première sur Disney+ et Hulu le 9 janvier, met en lumière Maya Lopez alors qu’elle est poursuivie par l’empire criminel de Wilson Fisk. Lorsque le voyage la ramène chez elle en Oklahoma, elle doit affronter sa propre famille et son héritage. Dans la série, Maya est membre de la nation Choctaw.

« Cette série de cinq épisodes, réaliste et fondée, est une histoire autonome qui suit la quête de pouvoir et de vengeance de Maya. Mais au cœur de la série pleine d’action se trouve un anti-héros en plein essor ayant des racines dans la nation Choctaw de l’Oklahoma », comme le décrit Marvel.

Seth Fairchild, directeur exécutif des services culturels de la nation Choctaw, a déclaré lors d’une conférence de presse en décembre que le directeur de la série, Sydney Freeland, était venu au centre culturel de la tribu à Durant il y a deux ans et avait demandé si la tribu devait figurer dans la série.

« La représentation n’était pas quelque chose qui se résumait à un « si » ; c’était quelque chose qui a toujours été une nécessité », a déclaré Freeland. « L’une des choses qui était importante pour nous était de pouvoir nous engager très tôt auprès de la nation Choctaw. Je me souviens que nous sommes venus vous voir au Choctaw Center, et vraiment, pour moi, c’était deux choses. L’une consistait à demander la permission à la nation Choctaw d’être représentée.

Freeland a déclaré qu’il était important d’obtenir la permission car elle souhaitait représenter de manière authentique la culture de la tribu.

“Je pense que bien souvent, les gens mélangent toutes les tribus et cultures amérindiennes dans une seule grande sorte de monolithe, et ce n’est pas le cas”, a déclaré Freeland. “Je suis Navajo et nous racontons une histoire Choctaw, donc pour moi, c’était une nécessité absolue que nous engageions la nation Choctaw pour raconter cette histoire.”

Les deux premiers épisodes de « Echo » ont été diffusés lors d’une première mondiale au Centre Culturel en novembre. Fairchild a déclaré que les membres de la tribu qui ont visionné l’avant-première ont déclaré que la série était respectueuse de la nation et « racontait une belle histoire ».

“J’ai hâte que les gens voient la série”, a déclaré Fairchild. “Ces gens qui ont grandi dans l’Oklahoma ou dans le pays indien, il y aura tellement de choses qu’ils reconnaîtront tout au long de la série qui ne sont même pas les points centraux, mais l’effort pour raconter une histoire authentique a été fait de haut en bas.”

Le casting de « Echo » comprend plusieurs Amérindiens, avec Maya Lopez jouée par Alaqua Cox (« Hawkeye ») ainsi que des personnages interprétés par Chaske Spencer (« Les Anglais »), Graham Greene (« 1883 », « Danse avec les loups »). , Tantoo Cardinal (« Killers of the Flower Moon »), Devery Jacobs (« Reservation Dogs »), Zahn McClarnon (« Dark Winds », « Reservation Dogs ») et Cody Lightning (« Four Sheets to the Wind »).

Les cinq épisodes de « Echo » sont sortis sur Disney+ et Hulu et sont classés TV-MA. Chaque épisode sera doublé en langue Choctaw.