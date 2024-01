Échelle MVP Kia : Joel Embiid consolide sa place dans la victoire contre les Nuggets, Nikola Jokic

• NBA All-Star 2024 : votez ici

Préparer le terrain cette semaine est Joel Embiid, qui est revenu d’une absence de trois matchs avec une paire de triple-doubles de 41 points, dont le joyau de 41 points et 10 passes décisives de mardi lors d’une victoire 126-121 contre le double MVP Nikola Jokic et les Denver Nuggets. .

Embiid s’est fait un devoir d’informer le Serbe de 28 ans qu’il était “le meilleur joueur de la ligue”.

Jokic a réalisé cette performance avec 25 points et 19 rebonds, dont 11 rebonds offensifs, un sommet en carrière, ce qui représente plus du double de la production de Philadelphie dans cette catégorie (cinq rebonds offensifs). Embiid a accumulé plus de 40 points pour la deuxième fois consécutive contre Jokic, améliorant ainsi son record de carrière dans ce match à 6-2.

Une statistique à connaître : 18 — C’est la séquence actuelle de 30 points d’Embiid remontant au 17 novembre. La série actuelle est la sixième plus longue de l’histoire de la NBA, à égalité avec le Hall of Fame Elgin Baylor, qui a accompli l’exploit au début des années 1960.

Ce qu’ils disent : « Ce gars est incroyable. Je pense que personne ne peut l’arrêter en tête-à-tête. — Le centre des Nuggets Jokic sur Embiid, qui a marqué 10 points consécutifs au quatrième quart et a terminé le dernier quart-temps avec 11 points sur 4 tirs sur 6.

Et maintenant, le top 5 de la Kia Race 2023-24 vers l’échelle MVP.

1. Joel Embiid, 76ers de Philadelphie

Le classement de la semaine dernière : N°1

Statistiques de la saison : 35,1 points par match, 11,6 jeux de rôle, 6,1 jeux par match

Son cas : Combiné avec Tyrese Maxey (25 points) et Tobias Harris (24) pour 90 points mardi, marquant sa deuxième sortie consécutive avec 40 points ou plus depuis son retour d’une blessure au genou. Embiid a accumulé plus de 40 points lors de deux confrontations consécutives contre Jokic et, cette saison, les Sixers ont une fiche de 23-6 avec Embiid… et de 3-7 sans lui.

2. Nikola Jokic, Denver Nuggets

Le classement de la semaine dernière : N°2

Statistiques de la saison : 25,5 points par match, 11,9 jeux de rôle, 9,1 jeux par match

Son cas : Les équipes tentent de supprimer l’impact de Jokic en tant que facilitateur. Le double MVP a égalé son record de la saison avec trois passes décisives mardi et ce n’est pas une coïncidence si Denver a perdu neuf matchs consécutifs alors que ses adversaires limitent Jokic à moins de cinq passes décisives.

Les Nuggets se lancent dans le deuxième match d’un road trip de cinq matchs vendredi à Boston avec des affrontements à Washington, Indiana et New York sur le pont.

3. Shai Gilgeous-Alexander, Thunder d’Oklahoma City

Le classement de la semaine dernière : n ° 3

Statistiques de la saison : 31 points par match, 5,7 RPG, 6,3 apg

Son cas : Oklahoma City a tiré à 50 % ou mieux pour la 12e fois lors de ses 14 dernières sorties jeudi alors que Gilgeous-Alexander a produit son 29e match en tête de la NBA cette saison avec plus de 30 points. La victoire 134-129 contre le Jazz a marqué le 13e match que le Thunder a terminé avec 30 passes décisives ou plus.

Il s’agit d’un nouveau record de franchise depuis que le club a déménagé à Oklahoma City. Le Thunder a une fiche de 21-8 cette saison lorsque Gilgeous-Alexander vise 30 points ou plus.

4. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Le classement de la semaine dernière : n ° 5

Statistiques de la saison : 31,2 points par match, 11,4 RPG, 5,9 apg

Son cas : Il y a une raison pour laquelle Antetokounmpo est en tête dans l’Est en matière de vote alors que le peloton se forme pour le NBA All-Star Game de février après la publication jeudi de la troisième et dernière série de résultats du vote des fans. Antetokounmpo n’a pas participé à la défaite 135-95 de mercredi à Cleveland en raison d’une contusion à l’épaule droite.

Milwaukee a une fiche de 1-1 sans Antetokounmpo et il reste en bonne voie pour terminer la saison en tant que premier joueur à avoir une moyenne de plus de 30 points sur 60% de tirs.

5. Luka Doncic, Dallas Mavericks

Le classement de la semaine dernière : Numéro 4

Statistiques de la saison : 33,6 points par match, 8,3 jeux de rôle, 9,2 matchs par match

Son cas : Doncic est revenu d’une interruption de trois matchs et a perdu 33 points avec 13 rebonds et 10 passes décisives, marquant 14 de ses 33 points au deuxième quart. Il s’agissait du septième triple-double de Doncic cette saison et du 63e de sa carrière.

Avons-nous mentionné que Doncic n’a que 24 ans ? Il devait affronter Stephen Curry vendredi à Golden State, mais le match a été reporté après le décès de l’entraîneur adjoint des Warriors, Dejan Milojevic.

Les cinq prochains :

6. Jayson Tatum, Celtics de Boston (La semaine dernière : n°6)

7. Domantas Sabonis, Kings de Sacramento (La semaine dernière : n°7)

8. Anthony Davis, Lakers de Los Angeles (La semaine dernière : n°8)

9. Tyrese Haliburton, Indiana Pacers (La semaine dernière : n°9)

dix. Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers (La semaine dernière : n°10)

Et cinq autres (classés par ordre alphabétique) : Bam Adebayo, Miami Heat; Devin Booker, Phoenix Suns ; Kevin Durant, Phoenix Suns ; LeBron James, Lakers de Los Angeles ; Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves.

