Échelle de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre: James Maddison en forme monte en lice pour le Qatar | Nouvelles du football

Nous sommes à quelques jours de Gareth Southgate qui nommera son équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar, mais qui fera partie de son équipe de 26 joueurs ?

L’échelle de l’équipe de la Coupe du monde Sky Sports England a tracé la forme des prétendants à une place dans son équipe au cours des deux derniers mois et avec la grande annonce à venir jeudi, il reste encore de grandes décisions à prendre pour Southgate.

Capitaine en forme Harry Kane (1er) bien sûr ouvre la voie et gardien n°1 Jordan Pickford est en hausse d’une place à la 2e place sur notre échelle après de brillantes performances récentes pour Everton.

Image:

Les joueurs effectivement dans l’avion et sûrement assurés de leur place dans l’effectif





John Stones (jusqu’à deux, 9e) est de retour en forme et joue un rôle important pour Man City et son partenaire défensif de longue date pour l’Angleterre, Harry Maguire (un d’avance, 15e) fait également partie de notre catégorie “dans l’avion”. Le défenseur central de Man Utd ne joue peut-être pas tous les matchs de son club, mais il est en forme et la confiance de Southgate en lui est inébranlable.

Image:

Ces joueurs ne sont peut-être pas des certitudes “dans l’avion” – mais ils sont dans la salle d’embarquement et confiants d’embarquer sur le vol…





James Maddison (jusqu’à six au 24e) et Trent Alexander-Arnold (plus deux au 25e) ont été beaucoup moins certains de leurs propres chances d’être appelés sous Southgate, mais un mélange de belle forme – 10 buts en 12 matchs de Premier League pour Leicester’s Maddison – et de blessures – pour Reece James (35e) et Kyle Walker (27e) dans la position d’Alexander-Arnold – les ont certainement placés dans une position de force pour s’impliquer au Qatar.

Image:

Ce groupe de joueurs est peut-être dans un taxi pour se rendre à l’aéroport, dans l’espoir de prendre l’avion pour le Qatar, mais sans savoir s’il y parviendra.





Southgate aura cependant des appels difficiles à faire autour de certains joueurs marginaux, l’équilibre et la composition de son équipe étant un facteur important, étant donné que ce tournoi se déroule au milieu d’une saison déjà exigeante.

Une décision clé sera de savoir qui ira comme arrière gauche pour Luc Shaw (10e)Suivant de Ben Chilwell blessure déchirante aux ischio-jambiers.

Ryan Sessegnon (jusqu’à neuf au 31e) et nouvelles entrées Dan Burn (nouvelle entrée, 32e), James Justin (nouvelle entrée, 36e), Tyrick Mitchell (nouvelle entrée, 37e), Rico Henry (nouvelle entrée, 38e) et Aaron Cresswell (nouvelle entrée, 39e) espèrent tous que leur téléphone sonnera cette semaine.