Échelle de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre: Jack Grealish dans l’avion après le derby de Manchester, Callum Wilson une nouvelle entrée | Nouvelles du football

Ce fut un bon week-end pour Jack Grealish et Conor Gallagher mais la glissade de Trent Alexander-Arnold continue. L’échelle de l’équipe de la Coupe du monde Sky Sports England revient alors que nous cartographions les derniers ascensions et chutes!

Gareth Southgate devrait annoncer son équipe de 26 joueurs pour Qatar 2022 le 20 octobre et de nombreux joueurs espèrent attirer son attention et assurer leur place dans l’avion.

L’excellente performance de Jack Grealish dans le derby de Manchester l’a placé dans ce groupe, rejoignant son coéquipier et héros du triplé Phil Foden, et il n’est pas le seul joueur en mouvement.

Ici, nous parcourons les joueurs dans l’avion, ceux assis dans la salle d’embarquement avec leur carte d’embarquement en main, et ceux qui sautent dans un taxi pour l’aéroport et espèrent le meilleur. N’oubliez pas que nous mettrons à jour notre échelle chaque semaine avant l’annonce de Southgate.

Grealish maintenant dans l’avion

Jack Greish a enduré une première saison difficile à Manchester City après son transfert de 100 millions de livres sterling d’Aston Villa l’été dernier, mais son affichage accrocheur au stade Etihad dimanche a fourni une preuve supplémentaire qu’il est en pleine forme.

Grealish n’a inscrit aucun but ni passe décisive lors de la victoire 6-3, mais il a été impliqué dans de nombreux meilleurs moments de City et a causé d’énormes problèmes à Manchester United, sa performance le faisant passer de la 14e à la 12e place de notre classement et l’emmenant de la salle d’embarquement. à l’avion.

Southgate a toujours été un grand supporter du joueur de 27 ans et une solide course pour City, pour qui il vient de débuter quatre matchs consécutifs pour la première fois depuis décembre, pourrait l’aider à se faire une place dans l’équipe d’Angleterre à affronter. Iran le 21 novembre.

Coéquipier de Grealish Phil Foden (5e) a également grimpé de quelques places après son triplé sensationnel contre United, tandis que Bukayo Saka (8e) déplacé au-dessus Monture de maçon (9e) après avoir aidé Arsenal à battre Tottenham 3-1 samedi.

Harry Kane (1er) continue de mener le peloton après avoir marqué son septième but de la saison lors de la défaite de Tottenham face à Arsenal, tandis que le duo de Manchester United Luc Shaw (13ème) et Harry Maguire (14e) restent dans l’avion pour l’instant en raison de leur importance pour Southgate.

Pierres Johnun autre favori de Southgate, reste 10e étant donné qu’il ne devrait être écarté que pendant quelques semaines en raison de la blessure aux ischio-jambiers qui l’a empêché de participer au derby de Manchester.

Gallagher entre dans la salle d’embarquement

Il n’était sur le terrain que 14 minutes contre Crystal Palace mais Chelsea de Conor Gallagher brillant vainqueur à Selhurst Park l’a vu grimper de sept places pour se hisser à la 26e place, le plaçant dans la salle d’embarquement et renforçant ses perspectives de Coupe du monde.

Le joueur de 22 ans devra s’appuyer sur cette contribution dans les semaines à venir s’il veut y rester, mais il y a de l’incertitude dans le milieu de terrain anglais et il pourrait capitaliser. Kalvin Phillips (22e) reste incertain sur blessure, alors que James Ward-Prowse (25e) La forme a été moyenne pour Southampton.

Gallagher a plusieurs facteurs en sa faveur.

Il est déjà connu de Southgate pour avoir été choisi dans deux de ses trois dernières équipes. Son endurance et son industrie pourraient être utiles dans le calendrier condensé d’un tournoi majeur. Gallagher peut également jouer différents rôles au milieu de terrain. Il a joué en tant que n ° 8 pour Palace la saison dernière, mais est arrivé au n ° 10 pour Chelsea samedi.

Après un début de saison lent sous Thomas Tuchel, il a maintenant la chance de s’imposer dans l’équipe de Chelsea sous Graham Potter. S’il le fait, Southgate ne manquera pas d’en prendre note.

Ailleurs dans la salle d’embarquement, Jarrod Bowen (24e) a grimpé de quelques places après avoir marqué son premier but de la saison lors de la victoire 2-0 de West Ham contre les Wolves samedi, tandis que Kieran Trippier (15e) a sauté au-dessus Jordan Henderson (16ème) et Kyle Walker (17e) suite à une autre démonstration assurée pour Newcastle lors de leur victoire 4-1 à Fulham.

Rashford, chute TAA ; Wilson une nouvelle entrée

Marcus Rashford semblait être dans l’ascendant avant ce week-end, mais une mauvaise performance dans le derby de Manchester l’a vu perdre deux places à la 27e place, l’emmenant de la salle d’embarquement à un taxi dans l’espoir d’arriver à l’heure à l’aéroport.

Il y a une nouvelle entrée sur ses talons dans Callum Wilson. L’attaquant de Newcastle est entré dans le classement en position 28 après avoir marqué son retour de blessure avec un but contre Fulham samedi.

Le joueur de 30 ans doit prouver sa finesse dans les semaines à venir, mais il a déjà remporté quatre sélections sous Southgate et, avec 11 buts en 22 matches de Premier League depuis le début de la saison dernière, il marque en moyenne un but toutes les 155 minutes.

C’est un meilleur taux de frappe que Harry Kane, qui a marqué en moyenne un but toutes les 164 minutes dans le même laps de temps, et cela souligne un niveau d’efficacité qui ne manquera pas de le rendre attrayant pour Southgate.

Wilson est toujours derrière Tammy Abraham (23e) dans le classement, mais l’attaquant de la Roma n’a marqué que deux fois en huit matchs pour l’équipe de Serie A cette saison et pourrait être en danger si Wilson continue d’impressionner d’ici l’annonce de l’équipe.

Wilson semble déjà un choix plus probable que celui de Brentford Ivan Toney (33e), qui ne s’est pas rendu sur le terrain suite à sa convocation de l’Angleterre lors de la récente trêve internationale. Il a perdu trois places dans notre classement après avoir échoué à trouver le filet contre Bournemouth.

Trent Alexandre-Arnold (31e) est un autre joueur dont les espoirs s’amenuisent.

L’arrière droit a été publiquement soutenu par Jurgen Klopp la semaine dernière, mais un autre mauvais affichage défensif lors du match nul 3-3 de Liverpool avec Brighton, au cours duquel il a été fautif pour deux buts, n’aura pas fait grand-chose pour améliorer ses perspectives. En fait, il a perdu quatre places supplémentaires dans notre échelle.

d’Arsenal Émile Smith Rowe est l’homme à avoir abandonné les 40, le joueur de 22 ans qui ne devrait pas être disponible pour la sélection de la Coupe du monde après avoir subi une intervention chirurgicale pour un problème à l’aine.

Revenez la semaine prochaine pour voir quels joueurs ont augmenté leurs chances d’être convoqués pour la Coupe du monde – et quels joueurs sont à la dérive.