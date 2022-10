Échelle de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre: Ivan Toney grimpe, Reece James chute et James Maddison échoue à son audition | Nouvelles du football

L’échelle de l’équipe de la Coupe du monde Sky Sports England revient – et ce fut une bonne semaine pour l’attaquant de Brentford Ivan Toney!

Le joueur de 26 ans est le plus grand élévateur cette semaine alors que le patron anglais Gareth Southgate se prépare à nommer son équipe préliminaire pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, son annonce attendue jeudi, mais Reece James a glissé dans la direction opposée après avoir ramassé un blessure au genou intempestive.

James Maddison a subi une mauvaise audition devant Southgate mais d’autres ont impressionné, notamment Joe Gomez de Liverpool, homme du match contre Manchester City, et les gardiens de but Nick Pope et Aaron Ramsdale.

Rejoignez-nous alors que nous parcourons les joueurs dans l’avion, ceux assis dans la salle d’embarquement avec leur carte d’embarquement en main et ceux coincés dans les embouteillages dans un taxi en route vers l’aéroport.

James hors de l’avion; Pape, Ramsdale sur

Nick Pope et Aaron Ramsdale sont montés dans la section “dans l’avion”





L’absent notable de la première section de l’échelle cette semaine est Reece Jamesdont la blessure au genou devrait le tenir à l’écart pendant huit semaines, faisant de lui un doute majeur pour la Coupe du monde et le faisant chuter dans notre classement.

Le défenseur de Chelsea a perdu 30 places à la 37e place.

Ayant déjà pris l’avion pour le Qatar et, selon toute probabilité, dans la formation de départ de Southgate au tournoi, il est maintenant confronté à une course contre la montre pour prouver sa forme physique.

Ses perspectives ne semblent pas bonnes étant donné qu’il devrait porter une genouillère jusqu’à un mois, mais d’autres cherchent des positions plus fortes dans cette section de l’échelle après la dernière série de matchs.

Harry Kane reste en tête après avoir marqué son neuvième but de la saison en Premier League sur penalty lors de la victoire de Tottenham sur Everton, tandis que Monture de maçon (6e) a fait un bond de trois places suite à son doublé de Chelsea face à Aston Villa.

d’Arsenal Bukayo Saka (7e) est également en hausse, ses buts gagnants contre Bodo/Glimt et Leeds le voyant sauter au-dessus Rahim Sterling (8e), alors que les gardiens Nick Pape (11ème) et Aaron Ramsdale (12e) ont grimpé de six places chacun après des performances impressionnantes pour Newcastle et Arsenal respectivement, les plaçant dans l’avion comme Jordan Pickford (3e) sauvegardes.

Kieran Trippier (10e) est l’autre grand joueur de cette section, remontant de quatre places en partie à cause de sa forme impressionnante pour Newcastle, mais aussi en raison des problèmes de blessures croissants de l’Angleterre à l’arrière droit.

Toney monte dans la salle d’embarquement

Ivan Toney a grimpé de neuf places après son doublé pour Brentford





Bienvenue en salle d’embarquement, Ivan Toney (24) !

L’attaquant de Brentford a grimpé de neuf places après son match d’homme du match contre Brighton vendredi, avec Sports du ciel l’expert Jamie Carragher a déclaré qu’il “doit aller” à la Coupe du monde.

Toney a marqué le premier de ses deux buts avec une finition exceptionnelle, mais c’est son deuxième, marqué depuis le point de penalty, qui a le mieux souligné ce qui le rend si attrayant pour Southgate.

En effet, en plus de tout ce qu’il offre en jeu général (Toney est désormais sur huit buts en Premier League pour la saison), il a un incroyable record de pénalités, convertissant 20 tentatives sur 20 pour les Bees.

Ses prouesses au coup de pied et sa technique unique pourraient être cruciales pour l’Angleterre, surtout si l’on considère que les Trois Lions ont disputé des tirs au but dans trois des quatre derniers tournois majeurs au cours desquels ils ont atteint les huitièmes de finale.

La forme de Toney le place au-dessus Marcus Rashford (25e), dont la forme continue de fluctuer après une série d’occasions gâchées lors des derniers matchs de Manchester United contre Omonia Nicosie et Newcastle.

de Chelsea Conor Gallagher (21e) semble être dans une position de plus en plus forte tandis qu’Arsenal Ben Blanc (22e) continue également de monter, sa belle forme pour les leaders de la Premier League le rendant sûrement incontournable pour Southgate, surtout compte tenu des blessures qu’il a ailleurs, sans parler de la polyvalence de White.

le cauchemar de Maddison ; Gomez et TAA de retour en lice

Image:

Reece James a perdu 30 places à la 37e suite à sa blessure





A James Madison (33e) joué son chemin hors de la prétention?

Le milieu de terrain de Leicester a brillé dans des circonstances difficiles pour l’équipe de Brendan Rodgers cette saison, grimpant à la 29e place du classement la semaine dernière, mais une piètre performance devant Southgate lors du match nul et vierge de samedi avec Crystal Palace l’a fait reculer.

La détermination de Maddison à attirer l’attention de Southgate était évidente, mais il a fini par manquer plusieurs occasions de marquer au King Power Stadium, puis a été réservé pour avoir plongé dans les phases finales en tentant de gagner un penalty, ce qui signifie qu’il risque la suspension du prochain match de Leicester.

Il semblait que Maddison pourrait avoir besoin de faire quelque chose de spécial pour gagner Southgate étant donné que sa casquette solitaire pour l’Angleterre est revenue en 2019, bien que son coéquipier Harvey Barnes (32e), dont l’unique cap est venue plus récemment, a fait mieux.

Cette dernière section du graphique présente les blessés Kyle Walker (30e), ainsi que James, mais les problèmes de forme physique de ce duo pourraient-ils présenter un chemin de retour dans le cadre pour Trent Alexandre-Arnold (35e) et Joe Gomez (36e) ?

Gomez revient dans l’échelle après avoir abandonné la semaine dernière, le joueur de 25 ans, qui a 11 sélections en Angleterre, fournissant une aide exceptionnelle de l’arrière droit lors de la victoire 7-1 de Liverpool sur les Rangers, puis remportant l’homme de la prix du match à l’arrière central lors de la passionnante victoire 1-0 de dimanche contre Manchester City.

Cette performance à Anfield, contre le buteur libre Erling Haaland, a rappelé sa qualité considérable après ce qui a été une période difficile pour lui, tandis que le match a également comporté un retour de blessure plus tôt que prévu pour Alexander-Arnold, qui est venu en tant que remplaçant tardif.

Southgate a récemment hésité à faire confiance à Alexander-Arnold, alors qu’il a complètement négligé Gomez, mais des blessures dans sa ligne défensive peuvent conduire à repenser.

Rejoignez-nous à nouveau lorsque nous réfléchirons à l’équipe préliminaire de Southgate.