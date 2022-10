Échelle de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre: Callum Wilson et Marcus Rashford brillent mais Raheem Sterling a du mal alors que Gareth Southgate évalue les options d’attaque | Nouvelles du football

Les performances du week-end de Callum Wilson et Marcus Rashford ont-elles scellé leur place dans l’équipe de Coupe du monde d’Angleterre de Gareth Southgate?

As de Newcastle Wilson (jusqu’à six places au 19e sur l’échelle) a marqué deux fois, a frappé les boiseries et a marqué un autre but dans leur grande victoire contre Aston Villa devant le patron anglais qui regardait samedi et ressemble maintenant à l’option en forme pour aller au Qatar en tant que remplaçant du leader de premier choix Harry Kane (1er).

Wilson a en fait un meilleur taux de buts par minute en Premier League que Kane depuis le début de la saison dernière, marquant toutes les 152 minutes par rapport au record de l’homme de Tottenham d’un but toutes les 163 minutes, et dans sa forme actuelle serait une alternative fantastique étaient quelque chose devait arriver au skipper anglais.

Image:

Raheem Sterling conserve son poste, compte tenu de la dépendance de Gareth Southgate envers lui – mais sa sécheresse de but devient une inquiétude





Il n’est pas tout à fait “dans l’avion”, mais Wilson est certainement dans la salle d’embarquement, billet en main, se sentant de plus en plus confiant de prendre le vol.

Rashford, six places au 18e, est dans une situation similaire, son retour en forme tombant au bon moment. Southgate était également sur place pour voir Rashford marquer ce week-end, avec l’attaquant de Manchester United propulsant à domicile une tête brillante lors de la victoire de son équipe contre West Ham dimanche. Ensuite, il a déclaré à Sky Sports qu’il était maintenant dans le bon “espace de tête” et qu’il ressemblait à nouveau à une véritable menace.

Image:

Marcus Rashford et Callum Wilson sont en hausse après des performances impressionnantes





Sa flexibilité sur la ligne de front et sa capacité à partir de loin pourraient également être une option importante pour Southgate lors du tournoi, avec d’autres prétendants. Ivan Toney (en baisse de deux places au 24e), Dominic Calvert-Lewin (32e) et Tammy Abraham (35e) simplement adapté à un rôle central.

Alors que le temps presse jusqu’à l’annonce de l’équipe de Southgate, le coach anglais aura reculé quand il a vu Bukayo Saka (7ème) expulsé blessé pour Arsenal dimanche. Le Gunner en forme avait marqué le premier but de son équipe pour ajouter à son récent décompte impressionnant de contributions de buts, mais un coup de pied à la cheville l’a mis hors de combat.

Le pronostic initial du patron d’Arsenal, Mikel Arteta, était positif, donc une plus grande préoccupation pour Southgate pourrait être la forme d’un autre de ses principaux attaquants, Rahim Sterling (9ème). Le meilleur buteur d’Angleterre aux Euros l’été dernier n’a pas trouvé le chemin des filets depuis août et il n’a même pas eu une chance lors de ses trois dernières apparitions, le nouveau patron de Chelsea, Graham Potter, le jouant hors de position à l’arrière gauche.

Il maintient sa position sur l’échelle – la confiance de Southgate en lui ne fait aucun doute – mais ses récents combats seront une source d’inquiétude.

Rester avec les options d’attaque de Southgate, Harvey Barnes (29e, plus deux) et James Maddison (30e, moins un) font partie d’un troisième groupe de joueurs, espérant peut-être que leur taxi arrivera à l’aéroport à temps pour ce vol vers le Qatar, qui pourraient chacun donner à l’Angleterre un facteur X sur le banc.

Image:

Harvey Barnes et James Maddison pourraient-ils donner à l’Angleterre un facteur x hors du banc?





Joe Gomez est également dans cette dernière catégorie mais est à la 38e place et sa mauvaise erreur lors de la défaite de Liverpool contre Leeds était exactement ce dont il n’avait pas besoin, à la suite de discussions sur son retour potentiel dans le giron de l’Angleterre.

de Harry Maguire La performance exceptionnelle lors de la victoire dos au mur de United contre West Ham, cependant, ressemblera à une sorte de justification pour Southgate, qui s’est tenu aux côtés de l’arrière central – et se tournera maintenant sûrement vers lui pour le monde anglais. Ouverture de la Coupe contre l’Iran.

Il est 16e et, malgré ses difficultés au cours de la dernière année, reste bien placé avec la Coupe du monde dans moins de trois semaines, avec son coéquipier Luke Shaw (10e, plus trois) obtenant également des minutes régulières et ayant un impact sous le patron de United, Erik ten Hag.

De retour dans la défense, John Stones (jusqu’à quatre au 11e) est un autre élévateur maintenant qu’il a prouvé sa forme physique avec Man City après une importante mise à pied. Il saute dessus Nick Pope (en baisse de trois à 13e) et Aaron Ramsdale (moins de deux à 14) – bien que ce ne soit pas la faute des gardiens de but remplaçants probables, qui ont enregistré des draps propres pour leurs clubs respectifs ce week-end.