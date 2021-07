Échelle de conduite qui permet aux automobilistes avec 12 points de rester sur la route

UNE LOOPHOLE permet aux mauvais automobilistes avec plus de 12 points d’éviter une interdiction, quelle que soit la gravité de leur conduite.

Alors que la grande majorité des Britanniques qui marquent autant de points se verront retirer leur permis, les conducteurs qui se rendent devant les tribunaux peuvent affirmer que cela leur cause des « difficultés exceptionnelles ».

Une échappatoire judiciaire permet aux conducteurs ayant plus de 12 points de conserver leur permis Crédit : Alamy

Si les magistrats sont d’accord, les automobilistes peuvent être autorisés à continuer de conduire.

Des milliers de conducteurs à travers l’Angleterre et le Pays de Galles sont toujours sur les routes après avoir totalisé 12 points.

Un pilote a enregistré 68 pénalités, mais n’a jamais été interdit de prendre le volant.

Rien qu’en 2020, 4 364 automobilistes ont été autorisés à conserver leur permis de toute façon après avoir argué que leur vie serait rendue inacceptablement difficile sans voiture.

Maintenant, le président nouvellement élu de l’Association des commissaires de police et du crime dit qu’il est temps que cette défense prenne fin.

Marc Jones, qui sert dans le Lincolnshire, a déclaré au Telegraph : « Je pense que cela a créé un système judiciaire à deux vitesses.

« Pour ceux d’entre nous qui perdraient notre permis à 12 points, c’est un scandale qu’une autre personne ait acquis près de 70 points sur son permis et continue de conduire.

« Si vous êtes dans une situation où vous perdrez votre emploi si vous perdez votre permis, ne perdez pas votre permis alors.

Que sont les points de pénalité – et que se passe-t-il si vous en obtenez trop ? Des points de pénalité sont accordés lorsqu’un conducteur est reconnu coupable d’une infraction au code de la route, allant d’un excès de vitesse à la mort par conduite dangereuse.

Chaque « mention » a un code spécial, correspondant à des points de pénalité sur une échelle de 1 à 11. Plus l’infraction est grave, plus le nombre de points est élevé.

Par exemple, ne pas s’arrêter après un accident peut vous rapporter jusqu’à 10 points, alors que conduire alors que vous êtes disqualifié vous en rapportera six.

Les points de pénalité restent sur votre dossier de conduite pendant quatre ou 11 ans, selon la nature de l’infraction.

Obtenir 12 points de pénalité ou plus en trois ans peut vous empêcher de conduire.

Les nouveaux conducteurs sont confrontés à des règles encore plus sévères. Si vous obtenez six points ou plus dans les deux ans suivant la réussite de votre test, votre licence peut être annulée ou révoquée.

« C’est un système assez simple que nous exploitons. Le système est configuré pour une période dans laquelle nous ne vivons plus. »

Les tribunaux n’acceptent généralement pas la perte d’un emploi comme une bonne raison de garder un mauvais conducteur sur les routes.

Mais les magistrats disposent de leur propre discrétion lorsqu’ils évaluent leur décision.

Ils sont plus susceptibles, par exemple, de donner la liberté à un conducteur si sa voiture est nécessaire pour s’occuper d’un proche malade.

M. Jones a déclaré: « Nous devons réexaminer la question, nous devons réduire le nombre de décès sur nos routes et disposer d’un système juste et équitable et c’est quelque chose que je ferai pression pour que cela change. »

De nombreux conducteurs se tournent souvent vers des avocats coûteux pour les sortir d’une interdiction.

Le grand juge Lord Justice Holroyde a précédemment justifié pourquoi tant de personnes n’ont pas été déchues de leur permis.

Le président du Sentencing Council a déclaré : « Il y a des raisons légitimes pour lesquelles cela pourrait se produire : la loi permet d’éviter ou de réduire une telle disqualification pour des raisons de difficultés exceptionnelles. »