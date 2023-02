Échecs de la date limite des Blazers: Josh Hart est parti, Jusuf Nurkić reste (?), Recherche de taille

PORTLAND, Oregon – Aucune décision n’est prise à Portland ces jours-ci sans tenir compte de la façon dont elle s’aligne sur Damian Lillard et son cheminement de carrière. Le style de jeu de l’équipe, la composition de l’équipe, le calendrier de l’équipe… tout est déterminé par la façon dont il sert au mieux Lillard.

“Je pense que nous nous sentons tous très responsables de faire de notre mieux avec Dame et de mettre les bonnes pièces autour de lui pour avoir une chance de gagner”, a déclaré l’entraîneur Chauncey Billups plus tôt cette semaine.

C’était donc un peu étrange mercredi, lorsque quelques minutes avant que les Blazers ne soient prévenus contre Golden State, le petit attaquant partant Josh Hart a été retiré des échauffements et informé qu’il avait été échangé à New York contre le peu utilisé Cam Reddish, un premier en 2023- choix rond et deux autres joueurs de fin de liste pour faire correspondre les salaires.

Même en sachant que Portland a jusqu’à midi jeudi pour conclure d’autres accords, l’échange de Hart n’était pas exactement une décision gagnante maintenant.

“Je suis d’accord, ce n’est pas quelque chose que vous diriez:” Oh mec, ça va les mettre au-dessus “”, a déclaré Lillard après que son triple-double ait aidé les Blazers à gagner 125-122. “Mais je pense que c’est une partie d’échecs… tu dois faire ce que tu as à faire et faire confiance au processus qui nous repositionnera sera bénéfique.”

Il faisait référence au fait que les Blazers avaient obtenu quelque chose pour un actif à Hart qui allait probablement leur coûter trop cher à conserver après cette saison. Hart, un joueur accompli dans les deux sens qui était très fiable pour les Blazers, a une option de joueur après cette saison, qu’il retirerait presque certainement afin de gagner plus en agence libre. Que Portland ait pu obtenir un choix de première ronde – qui tombera probablement dans les années 20 – et tenter sa chance sur le potentiel de Reddish était acceptable pour la star de l’équipe.

“J’ai toujours beaucoup aimé Cam Reddish”, a déclaré Lillard.

Il fait partie d’un groupe en déclin. À un moment donné, l’attaquant de 6 pieds 8 pouces figurait parmi les espoirs les plus vantés à la sortie du lycée en Pennsylvanie. Il est allé à Duke et a été repêché 10e au total par Atlanta lors du repêchage de la NBA 2019. Il a disputé 118 matchs avec les Hawks, avec une moyenne de 11,1 points et 3,4 rebonds avant d’être échangé en janvier dernier à New York, où il est tellement tombé en disgrâce auprès de l’entraîneur Tom Thibodeau qu’il n’a pas joué depuis le 3 décembre.

Mais en NBA, il y a toujours une équipe qui pense pouvoir exploiter son potentiel.

“De toute évidence, son talent est à travers le toit”, a déclaré Lillard. “Il n’a pas encore trouvé de maison, mais il fait partie de ces gars que vous regardez toujours, s’il arrive au bon endroit, ça pourrait cliquer. Et je suis très fier de me déverser sur les gars, surtout dans une situation comme celle-ci. J’aime l’opportunité – pour lui et pour nous.

Cette décision pique la curiosité de ce que le directeur général Joe Cronin prévoit ensuite. Si les Blazers (27-28) ont l’intention de faire une course aux séries éliminatoires, ils ont désespérément besoin de taille, d’expérience et d’intelligence. Les Blazers ont deux joueurs de plus de 6 pieds 8 pouces, ce qui entraîne des décalages de taille nocturnes, et ils ont été contraints de jouer contre la recrue Shaedon Sharpe, l’attaquant de deuxième année Trendon Watford et la recrue Jabari Walker pendant des minutes significatives cette saison. Dans tous les domaines – vétérans et jeunes – les Blazers commettent certaines des erreurs les plus stupides tous les soirs, ce qui se reflète dans leur troisième rang en matière de chiffres d’affaires.

Compte tenu des besoins de l’équipe et de leur intention de pousser pour les séries éliminatoires, ce n’est peut-être pas une surprise ce qui s’est passé ce mois-ci dans le bureau de Cronin. Le centre de départ Jusuf Nurkić est passé et Cronin lui a demandé de s’arrêter et de venir discuter.

“Nous avons eu une très bonne et agréable conversation”, a déclaré Nurkić. “Je ne sais pas si je devrais vraiment le dire, mais il a dit:” Non, nous ne vous échangeons pas. “”

Nurkić dit qu’il est dans la ligue depuis assez longtemps pour savoir que la réunion impromptue dans le bureau de Cronin n’est pas un pari sûr qu’il reste à Portland au-delà de jeudi.

“J’apprécie la transparence, mais je comprends le business dont il s’agit”, a déclaré Nurkić. « Je ne serais pas le premier, ni le dernier, à qui on a dit quelque chose et ça n’arrive pas… alors même s’ils m’ont dit une chose et qu’une autre chose se passe, je n’ai pas de problème avec ça. Mais mon esprit et mon cœur sont ici.

Nurkić dit qu’il est tellement attaché aux Blazers qu’il a annulé ses vacances All-Star avec sa femme afin de rester à Portland et de réhabiliter sa tension au mollet gauche, qui s’est aggravée le 1er février à Memphis. Son objectif est de revenir dans l’alignement le 23 février à Sacramento, le premier match des Blazers après la pause.

“Je suis plus inquiet pour mon mollet que pour la date limite des échanges”, a déclaré Nurkić.

À 7 pieds, Nurkić est l’un des deux Blazers de plus de 6-8 (le centre de sauvegarde 6-9 Drew Eubanks est l’autre), donc à moins qu’un accord ne soit conclu impliquant un centre, il est logique que les Blazers le gardent. De plus, il a une excellente chimie pick-and-roll avec Lillard, même si les Blazers se sont éloignés de la régularité de ce qui était autrefois leur attaque offensive de pain et de beurre, au grand dam de Nurkić.

“Je ne vois rien s’améliorer qui m’implique”, a déclaré Nurkić à propos de son rôle offensif. « Mais je ne vais pas demander un échange ou quelque chose comme ça. Ils le savent et j’ai l’impression que c’est ce que tout le monde – les entraîneurs, le front office – pense de moi. Je leur ai montré (l’été dernier) c’est là que je veux être, et je suis là. En fin de compte, je dois faire mieux avec les minutes que je gagne.

Nurkić n’a jamais été en mesure d’atteindre son plein rythme cette saison. S’il n’a pas été atteint du virus de la grippe, il soigne une blessure tenace au mollet. Quand il a été en bonne santé, il a été incohérent avec une propension exaspérante à rater des tirs à bout portant et / ou des balles échappées hors des limites. Dans l’ensemble, cela a été en grande partie une campagne sans inspiration, ce qui explique peut-être pourquoi son nom a fait surface dans plusieurs rumeurs commerciales menant à la date limite.

“C’est drôle, un ami m’a appelé de (Bosnie) et m’a dit ‘Nurk, où vas-tu ?'”, a déclaré Nurkić avec un sourire. “Et je dis, ‘Pour travailler.’ Et il dit, ‘Non… ils t’ont fait aller partout… Golden State… Boston…’ Et j’ai dit, mon frère, ils devinent chaque année. Un an, ils pourraient deviner juste. Cela fait partie du fait d’être dans la ligue.

Nurkić est dans la première année d’un contrat de 70 millions de dollars sur quatre ans et affiche une moyenne de 13,8 points et 9,4 rebonds tout en devenant une menace à 3 points pour la première fois de sa carrière. Il a réussi 39 tirs à 3 points sur 100 cette saison après en avoir fait 32 au cours de ses huit premières saisons. Il est également félicité par Billups pour sa défense, principalement comme moyen de dissuasion pour les équipes attaquant facilement le bord, limitant peut-être le désir des Blazers de se séparer.

Mais ils viennent de traiter Hart, leur deuxième meilleur défenseur du périmètre, laissant une équipe défensive en difficulté avec un autre trou à boucher. Que Cronin ait un grand plan pour décrocher un défenseur de périmètre de haut vol comme OG Anunoby de Toronto, ou s’il est incité à se séparer de Nurkić pour un autre talent reste à voir. Quoi qu’il en soit, Nurkić a déclaré qu’il n’allait pas en perdre le sommeil mercredi soir.

“Si cela se produit, je serai vraiment reconnaissant de mon temps ici et je ne dirais jamais un mauvais mot à propos de Portland”, a déclaré Nurkić. “Je leur donnerai le respect qu’ils méritent, et je ne verrais pas cela comme la fin du monde. Mais je suis là et je veux aider l’équipe à gagner.

