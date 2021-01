Les pays riches qui ont obtenu des millions de doses de vaccins COVID ont mis le monde « au bord d’un échec moral catastrophique », a déclaré lundi le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré au Conseil exécutif de l’OMS que si plus de 39 millions de doses de vaccin ont été administrées dans «au moins 49 pays à revenu élevé», seules 25 doses ont été administrées dans «un pays à revenu le plus bas».

«Pas 25 millions, pas 25 000, juste 25», a-t-il précisé, sans préciser de quel pays il parlait.

« Je dois être franc: le monde est au bord d’un échec moral catastrophique – et le prix de cet échec sera payé par des vies et des moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde », a déclaré le directeur général de l’OMS.

Bien que les gouvernements devraient donner la priorité à la vaccination des agents de santé et des personnes âgées, a expliqué le Dr Tedros, « il n’est pas juste que des adultes plus jeunes et en meilleure santé dans les pays riches soient vaccinés avant les agents de santé et les personnes âgées dans les pays plus pauvres ».

Il a déclaré que le monde devait éviter les erreurs commises lors des pandémies de VIH et de H1N1, déclarant que certains pays et entreprises avaient donné la priorité aux «accords bilatéraux» qui font grimper les prix.

Le Dr Tedros a déclaré que les sociétés pharmaceutiques avaient donné la priorité à l’approbation dans les pays riches plutôt que de soumettre le dossier à l’OMS.

Le programme COVAX de l’OMS, qui a été développé pour aider à distribuer des vaccins dans les pays plus pauvres, a obtenu deux milliards de doses de cinq producteurs, a déclaré le directeur général. Ils visent à commencer les livraisons en février.

COVAX est l’un des piliers d’un programme de l’OMS lancé en partie avec la Commission européenne et la France pour répondre à la pandémie.

Son avertissement sévère intervient alors que Pfizer a mis en garde contre les retards dans la distribution des vaccins en Europe au cours des deux prochains mois alors que les fabricants se précipitent pour produire des milliards de doses de vaccins approuvés.

Le directeur général a néanmoins déclaré que le développement des vaccins COVID juste un an après le début de la pandémie qui a tué deux millions de personnes dans le monde était une « réalisation scientifique stupéfiante » et une « source d’espoir » pour l’avenir.