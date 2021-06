Échec et mat COVID ! Aamir Khan se prépare pour une grande confrontation avec le champion d’échecs Viswanathan Anand | Nouvelles des gens

New Delhi: Si vous êtes un fan d’échecs et de Bollywood, préparez-vous à assister à la collision des deux mondes lors d’un prochain match d’échecs entre l’acteur de Bollywood Aamir Khan et l’ancien champion d’échecs Viswanathan Anand.

Oui, vous avez bien entendu! Selon un compte Twitter nommé ‘Chess.com – India’, le tournoi entre les deux personnalités éminentes aura lieu dimanche 13 juin.

La poignée a tweeté : « Le moment que vous attendiez tous ! La superstar Aamir Khan, un passionné d’échecs, jouera un match d’exhibition contre l’ancien champion du monde Vishy Anand ! (@vishy64theking) N’hésitez pas à faire un don généreux pour faire cet événement un succès. »

L’événement ‘Checkmate COVID’ est dirigé par Chess.com et sera diffusé en direct sur YouTube. Il devrait présenter des célébrités indiennes en compétition avec le champion du monde à cinq reprises Viswanathan Anand dans un match d’échecs passionnant. L’événement caritatif vise à collecter des dons pour nourrir les communautés affamées à travers l’Inde.

Côté travail, Aamir sera vu dans Laal Singh Chaddha. Apparemment, le film a été tourné à travers l’Inde couvrant environ 100 endroits différents et c’est pour la première fois qu’un film hindi sera tourné dans autant d’endroits.