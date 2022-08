Échec du DCFS inacceptable, mais apparemment inaltérable – Shaw Local

Ne retenez pas votre souffle en attendant une amélioration majeure à l’agence de protection de l’enfance de l’État.

En mai dernier, un audit d’État du Département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois a révélé de mauvaises performances qui mettent en danger la santé et la sécurité des enfants.

“Mais qu’y a-t-il d’autre de nouveau?” demandait alors un éditorial de la Champaign News-Gazette.

La réponse était alors tout aussi évidente qu’elle l’est maintenant.

Rien. C’est comme d’habitude. Quel est le problème?

Ce “quoi, je m’inquiète?” L’attitude est devenue claire la semaine dernière lorsque les législateurs ont appelé le directeur du DCFS, Marc Smith, pour l’une de ses flagellations rhétoriques régulières sur les performances constamment médiocres de son agence.

Répondant aux suggestions selon lesquelles le DCFS est inférieur à ce qu’il pourrait et devrait être, Smith a répondu allègrement que son agence est “l’un des meilleurs systèmes de protection de l’enfance du pays”.

À première vue, c’est une réponse choquante. Là encore, par quelle mesure Smith juge-t-il son agence par rapport aux unités de protection de l’enfance dans les 49 autres États ?

Sont-ils si mauvais que l’Illinois semble bon en comparaison ?

Quelles que soient les circonstances, DCFS doit clairement intensifier son jeu.

Il ne fait aucun doute que les travailleurs de la protection de l’enfance sont confrontés à des défis de taille dans leurs efforts pour s’occuper de familles et d’enfants souvent dysfonctionnels, dangereux, pauvres et désespérés.

Le volume de cas difficiles qu’ils traitent en fait une certitude mathématique que les travailleurs de la protection de l’enfance feront des erreurs. Dans leur métier, les erreurs génèrent des fatalités.

Mais considérez ceci : il semble que tous les deux jours, Smith soit accusé d’outrage au tribunal parce que le DCFS n’a pas fourni les services requis aux enfants. Par exemple, combien d’enfants ont été – et continuent d’être – laissés dans des établissements de santé mentale au lieu d’être placés en famille d’accueil ?

Les travailleurs du DCFS échouent à grande échelle à fournir des contrôles de sécurité à domicile et des dépistages pour la santé des enfants, la vision et les besoins dentaires.

La semaine dernière, les législateurs républicains faisaient le plus de bruit à propos de DCFS. Le sénateur d’État Chapin Rose, R-Mahomet, a déclaré à Smith que sa caractérisation du DCFS comme l’une des meilleures organisations de protection de l’enfance du pays était “délirante”.

C’est une année électorale, et l’audit n’a pas bien reflété la surveillance du DCFS par l’administration Pritzker. C’est probablement pour cela que les démocrates se sont tus, même s’ils n’ont aucune raison valable de se taire.

Le fait est que le DCFS est un désastre bipartite depuis des années. L’Illinois laisse tomber trop d’enfants qui ont le plus besoin d’aide et de protection, et les responsables ont montré au fil des ans qu’ils ne savent pas quoi faire, le cas échéant, à ce sujet.

– Champaign News-Gazette