« Échec des sanctions américaines »: l’Iran lance le premier terminal pétrolier dans le golfe d’Oman pour contourner le détroit d’Ormuz

Le nouveau terminal pétrolier est situé dans le port de Bandar-e Jask, juste au sud du détroit. La faculté a été inaugurée par le président du pays, Hassan Rouhani, qui a annoncé jeudi la réalisation dans un discours télévisé.

« Il s’agit d’une décision stratégique et d’une étape importante pour l’Iran. Cela garantira la poursuite de nos exportations de pétrole », a déclaré Rouhani.

L’étroit et occupé détroit d’Ormuz est une source de tensions internationales depuis des décennies, avec une série d’incidents maritimes impliquant des pétroliers qui s’y sont produits et dans la région du golfe Persique au sens large ces derniers temps. La région a également été le théâtre d’un certain nombre d’appels rapprochés entre l’armée américaine et iranienne, les deux parties se blâmant mutuellement pour « peu sûr » conduite en eaux troubles.

L’inauguration du terminal pétrolier a constitué une « échec » des sanctions américaines contre le pays, a fait valoir Rouhani, car la nouvelle installation permettra des exportations plus rapides et plus sûres.

Ce nouveau terminal d’exportation de brut montre l’échec des sanctions de Washington contre l’Iran.

Selon Rouhani, l’Iran cherche à exporter environ un million de barils par jour depuis la nouvelle installation. Le projet – qui comprend l’installation pétrolière elle-même et un oléoduc qui l’atteint – valait quelque 2 milliards de dollars, a révélé le ministre iranien du Pétrole Bijan Zanganeh.

« La mise en œuvre du projet de transfert de pétrole brut du port de Goreh-Jask a eu lieu avec un investissement d’environ 2 milliards de dollars », a déclaré Zanganeh, cité par le site Web Shana du ministère du Pétrole.

LIRE LA SUITE: L’explosion d’un pipeline de carburant en Iran causée par une fuite de gaz fait 3 morts et 4 blessés – agence de presse d’État (PHOTO, VIDEO)

L’industrie pétrolière iranienne a fait l’objet de nombreuses sanctions au cours des dernières années, après que le président américain de l’époque, Donald Trump, se soit retiré de l’accord nucléaire historique de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global commun (JCPOA). Aux termes de l’accord, l’Iran avait accepté de limiter strictement son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions et de la réception d’autres avantages économiques. En réponse aux actions américaines, Téhéran a progressivement suspendu ses obligations dans le cadre du JCPOA, élargissant ses activités nucléaires et installant de nouveaux équipements d’enrichissement d’uranium.

Plus tard, Trump a promis de ramener à zéro les exportations de pétrole iranien – qui représentent une part importante des revenus du pays. Alors qu’il a lourdement touché le secteur pétrolier iranien, Washington n’a jusqu’à présent pas réussi à atteindre cet objectif.

Après le changement d’administration américaine, Washington et Téhéran ont engagé des discussions indirectes sur le sort du JCPOA dans le coma. Les négociations n’ont toutefois donné aucun résultat tangible, l’Iran soutenant que seule la levée totale et inconditionnelle des sanctions le persuaderait de respecter à nouveau les limites envisagées par le JCPOA.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !