Vos paiements UPI échouent-ils? Votre application UPI préférée voit-elle parfois trop de problèmes? Vous souhaitez passer à une nouvelle application UPI, mais vous ne parvenez pas à vous inscrire? La raison peut ne pas être votre téléphone ou votre connectivité Internet. Révélé récemment, le véritable facteur causal est apparemment une nouvelle règle réglementaire imposée par la National Payments Corporation of India (NPCI) qui cherche à empêcher tout fournisseur d’applications tiers (TPAP) de gagner plus de 30% de part de marché des transactions UPI en Inde. La règle serait entrée en vigueur à partir de janvier 2021, selon un rapport de The Economic Times, et stipule que toute application UPI considérée comme représentant plus de 30% de toutes les transactions UPI devra volontairement récupérer son volume de transactions. Oui, cela semble très, très étrange.

La directive NPCI

La nouvelle règle NPCI stipule que les TPAP tels que Google Pay, PhonePe, Paytm, Amazon Pay et même le nouveau WhatsApp Pay (qui jusqu’à présent n’a qu’une autorisation de transaction peer to peer) devront informer le NPCI, lorsque leur volume de transactions franchit 25 pourcentage de toutes les transactions UPI en Inde, à un moment donné. Avec 27% de part de marché, chaque application UPI devra soumettre volontairement des propositions au NPCI qui détailleront leurs plans de réduction de l’expansion de la part de marché. Une fois que cela dépasse 30%, le NPCI (au cas par cas) peut accorder aux applications UPI un délai de six mois, au cours duquel il doit ramener leurs parts de marché en dessous de 30%. Des propositions sur la manière dont cela se produirait doivent être soumises à l’avance et un accord doit être signé à ce sujet.

Google Pay et PhonePe devront volontairement s’assurer qu’ils perdent des affaires au profit de leurs principaux concurrents sur le marché.

Le NPCI a noté qu’à la fin de 2020, Google Pay et PhonePe représentaient plus de 40% (chacun) de toutes les transactions UPI dans le pays. Faisant preuve de clémence dans ce qui est déjà une démarche plutôt inédite, le NPCI a laissé aux deux applications UPI une période de deux ans jusqu’à la fin de 2022, pour adopter des méthodes pour limiter leurs parts de marché. En d’autres termes, Google Pay et PhonePe devront s’assurer de leur plein gré qu’ils perdent des affaires au profit des principaux concurrents du marché, dans ce qui est probablement l’une des applications les plus forcées de règles de marché équitables dans une économie libéralisée.

Bien que la mise en œuvre semble assez inhabituelle, l’objectif est clairement d’éviter une situation où les grandes entreprises technologiques utilisent leur pouvoir de marché existant pour gagner une part de marché massive et se déchaîner, tuant ainsi le potentiel de croissance des petites startups nationales. News18 n’a pas pu contacter les porte-parole de l’une des trois principales applications de paiement UPI en Inde pour le moment et attend des informations de leur part sur leurs réactions à l’établissement d’une telle règle sur le marché. Un cadre employé pour l’un des principaux services de paiement numérique en Inde, qui a parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’il n’y avait pas eu beaucoup de fureur en interne à propos de la nouvelle règle, et la plupart des hauts dirigeants estiment qu’une part de marché de 30% sur le vaste marché des paiements numériques de l’Inde est suffisamment grande – et n’est pas prohibitive pour permettre aux entreprises de réaliser des bénéfices dans un écosystème de marché concurrentiel.

Que verront les utilisateurs

De nombreux utilisateurs avec qui News18 s’est entretenu ont convenu que depuis janvier 2021, le taux d’échec des paiements UPI a considérablement augmenté. Des sources associées à l’une des applications UPI qui détiennent une part de marché majeure en Inde ont affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un problème autonome auquel Google Pay était confronté. Il a en outre nié que Google provoquait délibérément l’échec des paiements afin de gérer les volumes de transactions sur la plate-forme.

Dans une circulaire annonçant la nouvelle règle relative aux applications UPI, le NPCI a déclaré que les nouveaux utilisateurs souhaitant s’inscrire à une application UPI qui détient actuellement une part de marché supérieure à 30% en Inde verront le message suivant: « Cher utilisateur, conformément aux règles NPCI, toute application UPI avec plus de 30% de part de marché ne peut pas accueillir de nouveaux clients tant que leur part de marché ne diminue pas. Actuellement, la part de marché UPI de (app) est de (x)%, donc malheureusement, vous devrez attendre un peu avant de pouvoir accéder à nos services UPI. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous nous engageons à vous informer dès que NPCI nous autorisera à vous accueillir à nouveau. «

C’est l’un des premiers cas où un organe directeur indien a strictement lié les concurrents d’un secteur à un plafond de part de marché. On ne sait pas si de telles pratiques restent dans l’éthique des pratiques de marché équitables et ouvertes, même si l’objectif peut être de permettre une concurrence plus forte dans un marché qui compte déjà plusieurs acteurs avec des offres solides. Un porte-parole de la NPCI n’a pas pu être joint pour obtenir des explications supplémentaires sur la justification de cette règle.