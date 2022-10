Échec des maisons de retraite pour faire face à des sanctions plus sévères

WASHINGTON (AP) – Les pires des pires maisons de soins infirmiers seront passibles de sanctions plus sévères si les conditions ne s’améliorent pas dans leurs installations, a annoncé vendredi l’administration Biden.

L’examen minutieux de certaines maisons de soins infirmiers, où plus d’un million de personnes sont hébergées, survient près de deux ans après que COVID-19 a exposé des soins inférieurs à la moyenne et des pénuries extrêmes de personnel qui sévissent depuis longtemps dans les établissements. Les résidents des foyers de soins ont été beaucoup plus susceptibles de mourir du COVID-19 ; en février, plus de 200 000 membres du personnel ou résidents des foyers de soins étaient morts du virus.

Le président Joe Biden avait promis lors de son discours sur l’état de l’Union en février de refondre le système national des maisons de soins infirmiers, mais n’a fait que peu de progrès.

Les nouvelles directives annoncées vendredi s’appliqueront à moins de 0,5% des maisons de soins infirmiers du pays. Les installations sont déjà désignées comme «installations spécialisées» en raison d’une violation antérieure et figurent sur une sorte de liste de surveillance qui oblige les Centers for Medicaid et Medicare à les surveiller plus régulièrement.

À partir de vendredi, ces foyers de soins perdront leur financement fédéral s’ils reçoivent plus d’une violation dangereuse – une infraction aux règles qui expose les résidents à un risque de préjudice. Ils seront également suivis pendant au moins trois ans, au lieu de deux seulement. CMS tiendra également compte des niveaux de dotation en personnel dans les maisons de soins infirmiers lors de l’ajout d’installations à sa liste de surveillance. Actuellement, 88 maisons de retraite sont sur la liste.

«Soyons clairs: nous réprimons l’application des maisons de retraite les moins performantes de notre pays», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra.

L’agence étudie les ratios d’effectifs dans les EHPAD, dans le but de mettre en place les exigences. L’étude devrait être terminée l’année prochaine.

L’administration a également annoncé des subventions d’une valeur de 80 millions de dollars qui seront accordées aux organisations de soins de santé, aux groupes commerciaux ou aux syndicats pour former et embaucher du personnel infirmier. Les organisations ont jusqu’au 6 janvier pour demander l’argent.

