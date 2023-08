« Échec catastrophique de la reproduction » des colonies de manchots empereurs pour la première fois en raison de la baisse record de la glace marine en Antarctique | Actualité Climatique

Les manchots empereurs ont subi leur premier « échec de reproduction généralisé » en raison de la baisse record de la glace marine en Antarctique, renforçant les projections selon lesquelles l’espèce sera pratiquement éteinte d’ici 2100, ont déclaré des scientifiques.

L’année dernière, la couverture de glace autour de l’Antarctique – glace flottant à la surface de la mer, sur laquelle les manchots empereurs comptent pour éclore et élever leurs poussins – est tombée à son niveau le plus bas jamais atteint.

La glace est généralement stable entre avril et fin décembre, les poussins s’envolant vers la mi-décembre.

Mais lorsqu’il se brise tôt, probablement à cause des mers plus chaudes, les poussins risquent de se noyer ou de mourir de froid parce qu’ils n’ont pas encore développé leurs plumes imperméables ou ne sont pas prêts à s’envoler.

Les manchots empereurs ne vivent qu’en Antarctique, où l’obscurité est totale en hiver et où les températures chutent jusqu’à -50°C.

Dans la mer de Bellingshausen, toute la glace marine avait disparu en novembre de l’année dernière, bien avant que les poussins n’aient développé des plumes imperméables, ce qui signifie qu’ils se seraient noyés ou seraient morts de froid.

Dans quatre colonies sur cinq de cette région, il est probable qu’aucun poussin n’ait survécu, selon un article publié jeudi dans la revue Communications Earth & Environment.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Peter Fretwell, du British Antarctic Survey, l’a qualifiée de « catastrophique ».

« Nous n’avons jamais vu des manchots empereurs ne pas se reproduire, à cette échelle, en une seule saison », a-t-il déclaré.

Son équipe a suivi les colonies grâce à des images satellite, qui ont détecté des taches d’excréments de manchots sur la surface de glace d’un blanc éclatant.

Il a qualifié le plus grand des espèces de manchots de « fenêtre » sur l’Antarctique, dont la surface blanche refroidit le monde en réfléchissant la chaleur du soleil et dont les courants influencent les conditions météorologiques ailleurs.

« En réduisant la banquise, nous modifierons le climat mondial dans de nombreux endroits, et nous ne sommes pas sûrs des conséquences. » [will be] », a-t-il déclaré à Sky News.

Les manchots empereurs « en voie d’extinction »

Les auteurs pensent que beaucoup plus de colonies n’ont pas réussi à se reproduire l’année dernière.

Après avoir soumis leur article, ils ont découvert neuf autres colonies ailleurs en Antarctique dont les poussins étaient probablement tous morts, et plus encore où seuls certains auraient survécu.

Au total, ils pensent que 19 des 62 colonies de l’Antarctique, soit 30 %, ont perdu la totalité ou une grande partie des poussins l’année dernière à cause de la disparition de la glace marine.

Le Dr Fretwell a déclaré à Sky News que 2021 était une mauvaise année, que 2022 était pire et « il semble que 2023 sera encore pire ».

« Nous attendons que le soleil se lève en septembre pour l’Antarctique, et nous observons avec une certaine appréhension quelles seront les conséquences de cette année de glace marine », a-t-il déclaré.

Les scientifiques ont déclaré qu’il est difficile de lier des saisons extrêmes spécifiques au changement climatique, mais ils s’attendent à une diminution à long terme de la couverture de glace de mer à mesure que le climat se réchauffe.

Leur étude s’ajoute à un nombre croissant de travaux selon lesquels environ 90 % des colonies de manchots empereurs seront quasiment éteintes d’ici la fin du siècle.

Même si les espèces existeront toujours, leur nombre sera tombé en dessous d’un seuil critique nécessaire à leur survie, notamment parce qu’elles ont besoin d’un grand nombre de se regrouper pour se réchauffer.

Rod Downie, conseiller en chef pour les régions polaires à l’association caritative WWF, a déclaré : « Les manchots empereurs se dirigent vers l’extinction si nous n’agissons pas maintenant. »

Cette année, l’Antarctique a perdu « un million de kilomètres carrés de glace de mer » par rapport à la moyenne, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il n’avait « jamais rien vu de pareil auparavant » en 16 ans de travail dans la région.

Une action urgente pour limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale et protéger les eaux de l’Antarctique est vitale, a-t-il déclaré.

