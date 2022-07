Échec au box-office de Shamshera : Karan Malhotra s’excuse et admet avoir abandonné le film de Ranbir Kapoor : “Mon retrait était ma faiblesse”

Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor star Shamshera a ouvert une performance décevante au box-office. Le film, qui a été réalisé avec un budget déclaré de Rs 150 crore, a réussi à collecter Rs 36 crore jusqu’à présent. Dans de nombreux endroits, les spectacles de Shamshera ont été annulés en raison de la baisse de la fréquentation. Le film est maintenant qualifié de gros flop. Et le réalisateur Karan Malhotra a reconnu l’échec en s’excusant d’avoir abandonné le film.

Dans une note déchirante, Karan a écrit : « Mon cher Shamshera, tu es majestueux comme tu es. Il est important pour moi de m’exprimer sur cette plateforme parce que c’est là que tout l’amour, la haine, la célébration et l’humiliation existent pour Je veux vous présenter des excuses inimaginables pour vous avoir abandonné ces derniers jours car je ne pouvais pas gérer la haine et la rage. Mon retrait était ma faiblesse et il n’y a aucune excuse pour cela. Mais maintenant je suis là, debout à côté de vous dans la main, fier et honoré que tu sois à moi.”

Il a poursuivi: “Faire face à tout ensemble, le bon, le mauvais et le laid. Et un grand bravo à la famille Shamshera, aux acteurs et à l’équipe de Shamshera. L’amour, les bénédictions et l’inquiétude qui nous ont été déversés sont le plus précieux et personne ne peut nous l’enlever. #Shamsheraismine #Shamshera.”

La débâcle de Shamshera a été un énorme choc pour l’industrie cinématographique alors que les experts du commerce s’attendaient à ce que la vedette de Ranbir Kapoor récolte plus de 50 crores de roupies lors de son week-end d’ouverture. Mais il a réussi à collecter Rs 31,75 crore et a été témoin d’une chute massive en semaine.