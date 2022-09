Échec au box-office de Liger : Vijay Deverakonda contrarié, gêné et déçu ; décide de faire profil bas pendant un certain temps [Exclusive]

Vijay Deverakonda et Ananya Panday‘s Liger est un lavage complet. Le film a fait des affaires désastreuses au box-office. Bien qu’il y ait eu un grand buzz autour de lui et qu’il ait bien ouvert (Rs 33 crore), les critiques négatives ont rapidement suivi et le film a été critiqué pour avoir été une agression pour les sens. Le film a rapporté Rs 60 lakh le jour 8 en Inde et les cinémas commencent à le retirer. En fait, le propriétaire du théâtre de Mumbai, Manoj Desai ou Gaiety Galaxy et Maratha Mandir, a décidé de ne pas organiser de spectacles et d’attendre Brahmastra. C’est lui qui avait récemment qualifié Vijay Deverakonda d’« arrogant » et d’« anaconda » pour ses déclarations bindaas sur la tendance Boycott Bollywood. Le réalisateur Puri Jagannadh, présenté comme un film “Pan World”, n’a répondu à aucune attente.

Maintenant, nous apprenons que l’échec de Liger au box-office a gravement affecté Vijay Deverakonda. Selon un initié bien placé de l’industrie, Vijay traverse actuellement des montagnes russes émotionnelles, se sentant en colère, contrarié, déçu. “Il se sent également gêné depuis qu’il est allé là-bas et a dit beaucoup de choses car il était très positif à propos de ce projet. Il avait consacré beaucoup de préparation et de travail acharné à Liger, mais cela n’a pas porté ses fruits”, a déclaré le source révélant en outre que la jeune star a réfléchi à l’endroit où il s’est trompé dans sa compréhension du film.

Non seulement cela, l’acteur a également décidé de ralentir et de rester discret pendant un certain temps avant de rebondir. Plus tôt, BollywoodLife avait rapporté que bien que Vijay ait été envahi par les producteurs pour plus de projets de Bollywood, il n’a pris aucune décision car il voulait voir la réponse à son premier film de Bollywood, Liger. Maintenant qu’il sait que le public a rejeté le film, il veut passer à l’étape suivante très très soigneusement. Il y a aussi des rapports, qu’à la suite de la catastrophe de Lifer, le prochain film de Vijay et Puri Jagannadh, JGM ou Jana Gana Mana, est maintenant en attente, l’équipe retournant à la planche à dessin et bousculant le scénario du film.

Pendant ce temps, on dit que Vijay Deverakonda n’était pas très enthousiaste à l’idée d’embarquer la légende internationale de la boxe Mike Tyson pour Liger, cela aussi pour une quantité massive de Rs 25 crore. C’était un très petit rôle et Vijay ainsi que Karan Johar n’étaient pas très enthousiastes, mais c’est Puri Jagannadh qui a mis le pied à terre et a fait en sorte que Mike en fasse partie, réalisant le film Pan-World. Mais maintenant, selon un rapport sur Telugu 360, après les pertes importantes qui ont été subies, il est dit que divers distributeurs rencontrent Puri Jagannadh, qui à son tour a promis de compenser leurs pertes.