Échec à la hausse: 5 façons dont les gouvernements n’auraient pas pu gérer pire la pandémie de Covid-19

Qu’il s’agisse d’isolement forcé, de risque pour la vie des personnes âgées, d’interdiction d’exercer ou de pollution par les EPI, les réponses du gouvernement à Covid-19 ont été au mieux obscures et beaucoup n’hésiteront pas à les qualifier de sadiques.

L’année dernière, malheureusement, nous avons été témoins d’un niveau d’incompétence gouvernementale vraiment époustouflant pour répondre à la pandémie de Covid-19. Qu’il s’agisse d’enfermer des personnes âgées dans des quartiers proches avec des personnes infectées par le virus ou d’émettre des conseils de santé contre-productifs, leurs réponses ont souvent largement contribué au nombre croissant de décès.

Un monde de cobayes humains

Dès le début, des entités comme le Forum économique mondial ont suggéré qu’un isolement prolongé constituerait la plus grande expérience psychologique de l’histoire – en particulier avec l’isolement cellulaire déjà interdit en tant que torture dans de nombreux pays.

Alors même que le président Donald Trump a lancé un avertissement similaire, déclarant que l’isolement continu et le chômage forcé déclencheraient une épidémie de toxicomanie et de suicides, la plupart des pays ont rapidement monté à bord du lockdown express – et ont été fatalement lents à descendre. Au moment où l’Organisation mondiale de la santé a commencé à dénoncer les verrouillages en octobre, d’énormes dégâts avaient déjà été causés. Les «indésirables» sociaux comme les toxicomanes et les malades mentaux ont été écartés comme de simples dommages collatéraux.

Cyniquement parlant, les gouvernements n’auraient pas pu faire un meilleur travail s’ils avaient essayé de maximiser les souffrances pendant la pandémie. L’année dernière, les médias de l’establishment grouillaient d’articles avertissant que la solitude était aussi mortelle que la cigarette ou l’obésité. Alors que les données fédérales américaines ont montré que la solitude était un facteur contributif à plus de 13200 décès dus à la démence pendant la pandémie, les responsables de la santé ont largement évité de confronter ces statistiques, insistant sur le fait que le seul moyen de sauver grand-mère est de l’éviter comme, eh bien, la peste.

Qui a besoin de nutrition lorsque vous avez des centaines de kilos de chair en excès pour vous tenir compagnie?

De même, des tests médicaux effectués sur des personnes qui ont contracté Covid-19 ont révélé que les niveaux de vitamine D pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Il n’est peut-être pas surprenant, alors, que les responsables de la santé du gouvernement exigent que les citoyens se cachent dans leurs maisons où les rayons curatifs du soleil ne peuvent pas les trouver et que la supplémentation nutritionnelle caca-caca ne soit qu’un simple charlatanisme.

Les gouvernements n’ont pas non plus cessé de rejeter les mesures nutritionnelles de bon sens. En effet, des magazines comme Cosmopolitan s’efforcent plus que jamais de convaincre leurs lecteurs que la graisse est belle, saine et naturelle. C’est aussi l’une des comorbidités les plus courantes pour Covid-19, mais qui compte?

Catastrophes en maison de retraite

New York et d’autres États dirigés par les démocrates ont insisté sur le fait qu’ils ont placé le bien-être des personnes âgées au-dessus de tout – mais se contenter de se féliciter de soi-disant protéger les plus anciens habitants de l’État ne signifie pas réellement sauver des vies. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a tacitement admis que ses politiques faisaient plus de mal que de bien, reconnaissant que le coronavirus pouvait se propager dans les hôpitaux « comme le feu à travers l’herbe sèche»Alors même qu’il continuait d’exiger des hôpitaux qu’ils accueillent des patients présentant des symptômes de Covid-19.

Cuomo a finalement supprimé son ordre exécutif du site Web du gouvernement de New York après que les efforts visant à blâmer les maisons de retraite pour ne pas lui tenir tête n’allaient nulle part. Mais les hôpitaux se sont ratatinés et sont morts avec les conseils du gouvernement pour éviter de boucher les salles d’urgence, les autorités avaient insisté sur le fait qu’il était nécessaire de traiter le raz-de-marée des patients atteints de coronavirus qui se présenteraient d’un jour à l’autre. Lorsque les nombres énormes ne se sont pas matérialisés, ces installations se sont retrouvées plongées dans le rouge, ayant annulé des chirurgies électives et d’autres procédures lucratives afin de «aplatir la courbe»Et faire place aux patients qui ne sont jamais arrivés.

Aussi sur rt.com En tant que directeur, je vois des enfants qui souffrent de problèmes de santé mentale comme jamais auparavant. Cette nouvelle fermeture d’écoles est désastreuse

Reconstruire pire

Pendant ce temps, les militants du changement climatique ont salué les fermetures économiques comme une étape majeure sur la voie de «reconstruire mieux. » Cependant, tout gain en termes de réduction de l’empreinte carbone de l’humanité a rapidement été contrebalancé par les tas de masques et de gants jetables qui se sont empilés pour endommager les habitats de la faune – et dans de nombreux cas la faune elle-même. Cela n’a pas empêché un certain politicien allemand d’appeler à utiliser le même « restrictions à la liberté personnelle»Déployé contre Covid-19 pour lutter contre le changement climatique.

Pas de fin en vue

Alors que beaucoup pensaient que la pandémie unirait les pays et les peuples dans la lutte contre le virus, ils se trompaient cruellement. Même les accessoires talismaniques comme les masques faciaux sont devenus politisés, devenant une sorte de symbole culte et une source de discorde, surtout après que plusieurs études suggèrent que les couvertures faciales n’ont pas d’impact significatif sur la transmission virale.

Malheureusement, la directive d’obéir aux ordres, aussi absurdes ou contre-productifs qu’ils soient, semble susceptible de rester longtemps après le passage de la pandémie. Des personnalités comme le fondateur de Microsoft Bill Gates et le tsar corona américain Anthony Fauci ont averti que même après le déploiement du vaccin, l’humanité sera masquée et enfermée dans le futur.

