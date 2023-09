Échauffement des Championnats du Monde en direct : la pluie s’arrête et l’attente continue pour le match Inde contre Angleterre

IND vs ENG, échauffement pour la Coupe du monde ICC, mises à jour en direct : Le début du match de préparation de la Coupe du monde ODI 2023 entre l’Inde et l’Angleterre a été retardé en raison de la pluie à Guwahati. Plus tôt, le skipper indien Rohit Sharma a lancé le tirage au sort et a choisi de frapper. La direction de l’équipe indienne tentera de garder les cartes serrées et d’évaluer la profondeur au bâton des champions en titre d’Angleterre. Ce sera une bonne occasion pour Kuldeep Yadav, Ravichandran Ashwin et Ravindra Jadeja de se tester et on s’attend à ce que tous les quilleurs se relaient pour jouer quelques overs. Ce sera un affrontement intéressant car les deux équipes feront de leur mieux. (Tableau de bord en direct)

Voici les mises à jour en direct du match d’échauffement de la Coupe du monde ODI 2023 entre l’Inde et l’Angleterre, directement de Guwahati :