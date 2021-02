ESCAPE to the Chateau’s Dick Strawbridge est grondé par sa femme Angel après avoir partagé des détails TRÈS effrontés sur ses régions inférieures.

Les deux sont les stars de l’émission Channel 4 détaillant leur travail d’amour dans la rénovation d’un château français du 19ème siècle délabré.

Le récit de Dick est survenu alors que le couple était filmé recevant des exemplaires de leur livre Une année au château et ouvrant la boîte avec leurs deux enfants, Arthur, huit ans, et Dorothy, sept ans.

Alors qu’il se préparait à ouvrir le colis, Dick, 61 ans, a remarqué qu’Arthur et Dorothy portaient des hauts arborant le logo ACDC.

Angel, 42 ans, intervient pour signaler: « Je l’ai sur ma culotte » et rit.

Avant que Dick ne fasse mieux et ajoute: « Je suis devenu commando, donc ça n’a pas d’importance », s’effondrant dans un fou rire.

Décidant que c’était plus que suffisant, Angel crie: « Arrêtez! Arrêtez de parler! »

La vidéo hilarante a été téléchargée sur le couple site Internet pour célébrer la sortie du livre publié en octobre.

Il détaille les 12 premiers mois après l’achat d’un château du XIXe siècle – Château-de-la-Motte Husson – dans les Pays de la Loire, et a commencé à restaurer la propriété.

La propriété était complète avec 45 chambres, 78 fenêtres, 12 acres et un fossé, mais aussi pas d’eau courante, d’électricité ou de chauffage.

Angel a récemment révélé que ses enfants avaient été conçus après avoir donné à Dick une date limite stricte.

Elle a admis qu’un an et quatre mois après le début de leur relation, elle avait donné à Dick, un ancien lieutenant-colonel de l’armée britannique, un calendrier avec les mots «imprégnez-moi d’ici cette date».

«C’était un petit indice», dit Angel,

Cependant, il ne semble pas que plus d’enfants soient sur les cartes pour le couple occupé.

Angel dit: «Certainement pas. Nous en avons un de chacun. Ils sont parfaits et aussi, ce n’est plus possible – nous l’avons trié!

Les sept séries d’Escape to the Chateau sont disponibles sur All4.