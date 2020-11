Échapper au virus, presque

La lettre de l’Australie est un bulletin hebdomadaire de notre bureau australien. S’inscrire pour l’obtenir par email.

Début juillet, je me suis rendu à Sydney depuis Melbourne pour ce que j’avais prévu de passer deux semaines de vacances sur la côte est de l’Australie.

Trois jours après mon départ, la Nouvelle-Galles du Sud a annoncé la fermeture de la frontière avec Victoria, coupant les deux villes l’une de l’autre. Le lendemain, les autorités de Victoria ont réintroduit des restrictions pour aider à freiner la propagation du virus – un verrouillage qui a duré 112 jours et s’est classé parmi les plus graves au monde.

Alors que mes amis et ma famille de Melbourne se sont repliés sur eux-mêmes, ont cessé de quitter la maison après 20 heures et ont commencé à porter des masques dans une ville qui les avait auparavant (et sans preuves scientifiques) jugés inutiles, je me suis retrouvé dans un état suspendu étrangement chanceux. Il était plus logique de rester à l’écart que de rentrer à la maison.

À l’époque, j’étais dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Alors que le virus commençait à remonter du sud, mon partenaire et moi avons décidé de continuer vers le nord jusqu’au Queensland, et plus tard, à Darwin dans le Territoire du Nord.