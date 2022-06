Échappatoires et données manquantes : les lacunes du système de vérification des antécédents des armes à feu

M. Dibella a déclaré avoir appelé la police d’État du Connecticut, l’un des rares États qui administre son propre système de vérification des antécédents plus strict, qui est intégré au NICS.

« Les flics ont dit ‘attendez s’il vous plaît’ et environ 10 minutes plus tard, trois voitures de police sont arrivées », se souvient-il. « La police l’a menotté dans le magasin et est parti avec lui. »

La police lui disait seulement que l’homme avait un mandat en suspens.

En 2008, le FBI a tenté de quantifier les lacunes dans les dossiers du NICS, mais a abandonné l’effort plusieurs années plus tard après avoir rencontré des problèmes de logistique et de financement.

L’étude la plus récente, entreprise par le Consortium national à but non lucratif pour l’information et les statistiques judiciaires en 2013, a estimé que jusqu’à un quart de toutes les condamnations pour crime n’étaient «pas disponibles» dans le NICS.

Les contraintes de temps imposées aux enquêtes rendent le système encore plus vulnérable aux erreurs. Le plus gros problème avec NICS, aux yeux de ses détracteurs, est la soi-disant «échappatoire de Charleston», qui permet aux acheteurs de récupérer leurs armes après trois jours ouvrables même si elles n’ont pas encore été entièrement vérifiées, un scénario qui peut se produire lorsqu’un problème potentiel est identifié et nécessite une enquête de suivi.

La règle des 72 heures, insérée à la demande des législateurs républicains dans les négociations sur le projet de loi Brady il y a trois décennies, a joué un rôle direct dans l’un des déchaînements raciaux les plus meurtriers de l’histoire américaine. Un suprémaciste blanc qui a tué neuf personnes dans une église à prédominance noire à Charleston, en Caroline du Sud, en 2015 a été autorisé à récupérer son arme après trois jours ouvrables, même si un examen complet n’avait pas été effectué.