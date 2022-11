Échantillon de caméra de Realme 10 partagé par la société avant le lancement

Dans une interview avec nous, qui sera mise en ligne demain, le vice-président de Realme, M. Madhav Sheth, a révélé que le Realme 10 à venir le 9 novembre arborera un appareil photo principal de 50 MP. Aujourd’hui, Realme a partagé une photo prise avec cet appareil photo 50MP, appelé “50MP Color AI Camera” par la société. Vous pouvez vérifier l’exemple de caméra ci-dessous.

Realme n’a rien révélé sur les fonctionnalités de l’appareil photo 50MP, mais Sheth nous a précédemment confirmé que le Realme 10 arborera une unité selfie 16MP. De plus, Sheth nous a dit que le smartphone embarquerait une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W.

Les autres spécifications de Realme 10 confirmées par Realme précédemment via plusieurs publications sur Twitter incluent le SoC Helio G99, 8 Go de RAM (+ 8 Go virtuels), un écran Super AMOLED à 90 Hz et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Le smartphone mesure 7,95 mm d’épaisseur et pèse 178 g.

Les rendus divulgués de Realme 10 ont révélé que le smartphone aura au moins trois options de couleur, et Realme en a confirmé deux – Clash White et Rush Black.









Realme 10 en couleur Clash White • Realme 10 en couleur Rush Black

