Échanges de batterie EV : maintenant aussi rapides que le remplissage de votre réservoir

L’un des plus gros problèmes liés à la conduite d’un véhicule électrique est le temps nécessaire pour charger la batterie. La nouvelle technologie de Startup Ample peut donner aux conducteurs une charge complète dans à peu près le même temps qu’il faut pour remplir un réservoir d’essence.

Le modèle d’Ample repose sur l’idée que la charge la plus rapide est celle que vous n’avez jamais à faire. Sa station d’échange de batterie de nouvelle génération permet de remplacer la batterie d’un véhicule électrique en cinq minutes environ. C’est la moitié du temps de la station de première génération d’Ample. Les nouvelles stations sont également plus grandes que leurs prédécesseurs, permettant désormais aux camions de livraison. CNET a assisté à une démonstration de la nouvelle station dans l’un des bureaux d’Ample à San Francisco. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment cela fonctionne.

Les stations d’échange de batteries de 2e génération d’Ample sont suffisamment grandes pour les camions de livraison. Ample

L’échange de batterie n’est pas une idée nouvelle – il y a 10 ans cette semaine, Tesla a présenté son propre système d’échange de batterie. Mais cette technologie n’a finalement abouti à rien et les fabricants de véhicules électriques se sont depuis concentrés sur des chargeurs plus puissants et plus rapides.

Ample exploite actuellement 12 stations d’échange de première génération dans la région de la baie de San Francisco, desservant principalement les véhicules de livraison Uber. La société prévoit de lancer sa station de nouvelle génération aux États-Unis, ainsi qu’au Japon et en Espagne, plus tard cette année.