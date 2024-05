Échanger un aliment pourrait réduire le risque de maladie cardiaque de 20 %

Selon une étude récente, remplacer la viande rouge par des aliments végétaux de haute qualité comme le soja, les haricots et les noix pourrait réduire le risque de maladie cardiaque jusqu’à 20 pour cent. Remplacer la viande par des alternatives végétaliennes ou végétariennes, telles que les céréales complètes et les produits laitiers, et remplacer la viande rouge transformée par des œufs pourrait également réduire le risque jusqu’à 20 %.

L’étude, publiée par le British Medical Journal (BMJ), montre qu’une consommation quotidienne de viande rouge pourrait augmenter le risque de maladie coronarienne (CHD) de 12 pour cent. Manger beaucoup de viande rouge, en particulier les viandes transformées comme le bacon, les hot-dogs, les saucisses et le salami, est associé à un risque plus élevé de décès et de maladies chroniques majeures telles que les maladies coronariennes.









L’auteur de l’étude, le professeur Walter Willet, de la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston, aux États-Unis, a déclaré : « Remplacer la viande rouge par des aliments végétaux peut réduire le risque de maladie cardiaque. Remplacer la viande rouge totale par des céréales complètes ou des produits laitiers et des œufs. pour la viande rouge transformée étaient également associés à un risque plus faible de maladies coronariennes.

« Cela aurait également d’importants avantages environnementaux. »

Les études existantes qui montrent des résultats incohérents ne parviennent souvent pas à comparer la viande rouge avec des sources de protéines et d’énergie similaires. Pour résoudre ces problèmes, les chercheurs ont comparé la viande rouge totale, transformée et non transformée avec le risque de maladie coronarienne.

Ils ont également estimé les effets de la substitution de la viande rouge par d’autres sources de protéines présentant un risque de maladie coronarienne. L’étude, basée sur un questionnaire auprès de plus de 53 000 hommes américains, a révélé que pour chaque portion par jour, la viande rouge totale était associée à un risque 12 pour cent plus élevé de maladie coronarienne.

Ceci a été constaté après prise en compte d’autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. La viande non transformée était associée à un risque 11 pour cent plus élevé, tandis que la viande rouge transformée était associée à un risque 15 pour cent plus élevé.

Tandis qu’une portion quotidienne de sources mixtes de protéines végétales telles que les noix, les pois, les haricots, les lentilles et le soja était associée à un risque de maladie coronarienne inférieur de 14 pour cent par rapport à la viande rouge. Ce risque était encore plus faible, 18 pour cent, chez les hommes de plus de 65 ans et par rapport à la viande rouge transformée.

L’échange de viande rouge totale contre des céréales complètes et des produits laitiers tels que le lait, le fromage et le yaourt, ainsi que l’échange de viande rouge transformée contre des œufs étaient également associés à un risque moindre de maladies coronariennes. L’auteur de l’étude et professeur adjoint, le Dr Laila Al-Shaar, également de Harvard, a déclaré : « Cette association était particulièrement forte chez les hommes plus jeunes, chez qui le remplacement de la viande rouge par des œufs était associé à un risque inférieur de 20 % de maladie coronarienne. »

Le remplacement de la viande rouge par du poisson n’était pas lié au risque de maladie coronarienne. Mais les chercheurs affirment que cela pourrait être dû à la méthode de cuisson, telle que la friture, et au fait que ce groupe alimentaire comprenait également des produits à base de poisson transformés.





Le Dr Al-Shaar a déclaré : « Il s’agit d’une étude observationnelle, nous ne pouvons donc pas en établir la cause. » Les chercheurs ajoutent qu’ils ne peuvent pas exclure la possibilité que d’autres facteurs non mesurés aient pu influencer leurs résultats, malgré l’ajustement des facteurs personnels et de style de vie importants.

Le Dr Al-Shaar a ajouté : « De plus, les participants à l’étude étaient principalement des professionnels de santé blancs, de sorte que les résultats pourraient ne pas être plus largement applicables. Néanmoins, il s’agissait d’une vaste étude avec des mesures répétées de régime alimentaire pendant 30 ans de suivi, ce qui suggère que le les résultats résistent à un examen minutieux.





Les résultats montrent qu’une consommation plus élevée de viande rouge totale, non transformée et transformée était associée à un risque plus élevé de maladies coronariennes, indépendamment d’autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires alimentaires et non alimentaires. Le professeur Willet a ajouté : « Ces résultats sont cohérents avec les effets de ces aliments sur les taux de cholestérol des lipoprotéines de basse densité et soutiennent l’avantage pour la santé de limiter la consommation de viande rouge et de la remplacer par des sources de protéines végétales. »

L’étude est basée sur les données de plus de 43 000 hommes américains de l’étude de suivi des professionnels de la santé qui n’étaient ni atteints de maladies cardiovasculaires ni de cancer au moment de leur inscription. Les participants ont rempli un questionnaire détaillé sur leur régime alimentaire en 1986 et tous les quatre ans par la suite jusqu’en 2016, et ont fourni des informations sur leurs antécédents médicaux et leur mode de vie.

Les dossiers médicaux ont été utilisés pour suivre les événements coronariens mortels et non mortels sur une période de 30 ans. Pendant cette période, 4 456 événements coronariens ont été documentés, dont 1 860 ont entraîné la mort.