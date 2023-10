Les familles de plus de 220 captifs capturés par le Hamas ont exigé des réponses du gouvernement israélien, beaucoup craignant qu’une attaque militaire contre la bande de Gaza ne mette en danger la vie des captifs.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a interrompu sa planification de la guerre pour une réunion organisée à la hâte samedi avec des familles de prisonniers après qu’elles ont menacé de déclencher des manifestations de rue pour souligner leur désespoir.

Alors que la réunion se déroulait, le Hamas a déclaré qu’Israël devrait libérer tous les prisonniers palestiniens de ses prisons pour garantir la liberté des otages capturés par les combattants du Hamas le 7 octobre.

Netanyahu ne s’est engagé sur aucun accord mais a déclaré aux familles : « Nous épuiserons toutes les possibilités pour les ramener chez elles », selon une vidéo publiée par son bureau. La recherche des otages – dont l’âge varie de quelques mois à plus de 80 ans – faisait « partie intégrante » de l’opération militaire, a-t-il ajouté.

Lors d’une conférence de presse ultérieure aux côtés de Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que le Hamas devait être contraint à la table des négociations mais que cela était « très complexe ».

« Plus la pression militaire est forte, plus nous avons de puissance de feu et plus nous frappons le Hamas – plus nous avons de chances de l’amener à un point où il acceptera une solution qui permettra le retour de vos proches », a-t-il déclaré.

“Chaque minute est une éternité”

Le gouvernement affirme avoir confirmé que 229 captifs originaires de plus de 20 pays ont été capturés le 7 octobre. La branche militaire du Hamas affirme que « près de 50 » otages sont morts lors des raids aériens quotidiens israéliens sur Gaza.

“Nous sommes prêts à conclure un accord immédiat d’échange de prisonniers qui comprend la libération de tous les prisonniers palestiniens des prisons israéliennes en échange de tous les prisonniers détenus par la résistance palestinienne”, a déclaré Yahya Sinwar, chef du Hamas dans la bande de Gaza, dans un communiqué.

Des milliers de Palestiniens sont détenus dans 19 prisons en Israël et une en Cisjordanie occupée.

Un représentant des familles a déclaré à Netanyahu qu’ils soutenaient un échange complet de prisonniers.

“En ce qui concerne les familles, un accord sur le retour immédiat des membres de nos familles dans le cadre de ‘tous pour tous’ est réalisable et il y aura un large soutien national pour cela”, a déclaré le représentant MeIrav Gonen. Sa fille, Romi, fait partie des captives.

Les familles israéliennes sont de plus en plus en colère face à « l’incertitude absolue » à laquelle elles sont confrontées quant au sort des captifs, en particulier suite aux violents bombardements, a déclaré Haim Rubinstein, porte-parole du Forum des otages et des familles disparues.

Des centaines de proches des prisonniers israéliens ont organisé un rassemblement à Tel Aviv samedi, menaçant d’organiser davantage de manifestations si un ministre du gouvernement ne les rencontrait pas le même jour. Des manifestations de soutien aux familles des captifs ont également eu lieu à Haïfa, Atlit, Césarée, Beer Sheva et Eilat.

“Les familles ne dorment pas, elles veulent des réponses, elles méritent des réponses”, a déclaré Rubinstein.

Les familles d’otages affirment n’avoir eu pratiquement aucun contact avec le gouvernement.

« Nous ne savons rien de ce qui leur est arrivé. Nous ne savons pas s’ils ont été abattus, s’ils ont vu un médecin, s’ils ont de la nourriture », a déclaré Inbal Zach, 38 ans, dont le cousin Tal Shoham a été kidnappé dans le kibboutz Beeri, près de la barrière de Gaza, avec six autres membres de sa famille.

“Nous sommes tellement inquiets pour eux.”





“En attente d’une explication”

Les familles sont divisées sur les mesures à prendre. Certains estiment qu’une ligne dure à l’égard du Hamas est justifiée, d’autres estiment qu’un accord devrait être conclu.

Interrogé sur les demandes du Hamas pour la libération des prisonniers palestiniens, Ifat Kalderon, dont le cousin est otage, a répondu : « Prenez-les, nous n’en avons pas besoin ici. Je veux que ma famille et tous les otages reviennent chez eux, ce sont des citoyens, ce ne sont pas des soldats.

Le rassemblement de Tel Aviv faisait suite à l’une des nuits les plus violentes de la guerre, alors que l’armée martelait Gaza.

“Aucun membre du cabinet de guerre n’a pris la peine de rencontrer les familles pour expliquer une chose : si l’opération terrestre mettait en danger le bien-être des 229 otages”, a indiqué le Forum dans un communiqué.

« Les familles s’inquiètent du sort de leurs proches et attendent des explications. Chaque minute semble être une éternité.

Des sources ont déclaré vendredi à Al Jazeera que les négociations, sous la médiation du Qatar, sur un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas « progressaient et étaient à un stade avancé ».

Mais l’augmentation des attaques aériennes et d’artillerie d’Israël, la rupture des communications et les incursions terrestres semblent avoir contrecarré les discussions sur la trêve.

Israël affirme que le Hamas a tué 1 400 personnes, principalement des civils, lorsque des combattants ont traversé la frontière le 7 octobre.

Plus de 7 700 personnes ont été tuées dans les frappes de représailles israéliennes sur Gaza, dont environ 3 500 enfants, selon le ministère de la Santé.