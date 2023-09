Échange de prisonniers Iran-États-Unis : comment les démocrates et les républicains ont réagi à l’accord | Nouvelles

Washington DC – Les républicains ont dénoncé lundi l’échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran, affirmant que l’accord incite Téhéran à détenir davantage d’Américains à l’avenir.

Des responsables de l’administration du président américain Joe Biden ont toutefois salué la libération des cinq citoyens américains détenus par l’Iran, ajoutant qu’ils retrouveraient bientôt leurs familles.

Cinq prisonniers iraniens aux États-Unis ont également été renvoyés dans leur pays d’origine.

L’accord négocié par le Qatar a également permis le dégel de 6 milliards de dollars de fonds iraniens anciennement détenus en Corée du Sud. Avant l’accord de lundi, les fonds ne pouvaient pas être transférés en raison des sanctions américaines contre l’Iran.

Voici comment les Républicains et les Démocrates ont réagi à l’accord.

Biden dit que les détenus « rentrent enfin chez eux »

Biden a salué lundi la libération des détenus américains.

« Aujourd’hui, cinq Américains innocents emprisonnés en Iran rentrent enfin chez eux », a déclaré le président dans un communiqué.

Il s’est également engagé à continuer de faire pression pour la libération d’autres citoyens américains emprisonnés à l’étranger.

« Nous restons inébranlables dans nos efforts pour garder confiance en eux et en leurs familles – et nous n’arrêterons pas de travailler tant que nous n’aurons pas ramené chez eux tous les Américains retenus en otage ou détenus à tort », a déclaré Biden.

Le président démocrate a mis en avant un cas en particulier : celui de Bob Levinson, disparu en Iran en 2007. Biden a appelé Téhéran à donner un « récit complet de ce qui lui est arrivé ».

Plusieurs autres responsables américains ont également appelé lundi l’Iran à partager ce qu’il sait sur Levinson, qui participait à une mission non autorisée de la CIA lorsqu’il a été vu pour la dernière fois en Iran, selon un rapport de 2013 de l’agence de presse Associated Press.

Donald Trump dénonce un échange de prisonniers

L’ancien président américain Donald Trump a critiqué lundi l’échange de prisonniers, qualifiant Biden de « stupide » pour avoir accepté de dégeler les fonds iraniens.

« Cet accord d’otages absolument ridicule de 6 milliards de dollars avec l’Iran a créé un terrible PRÉCÉDENT pour l’avenir », a écrit Trump dans un article sur son site Internet Truth Social.

« Buckel [sic] levé, vous allez voir des choses terribles commencer à se produire. Il y a 3 ans, les États-Unis, très respectés, sont devenus la risée du MONDE ENTIER. RENDONS À L’AMÉRIQUE SA GRANDE NOUVELLE. VOTEZ ATOUT !!!”

En 2018, Trump – qui mène la course à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024 – a annulé l’accord nucléaire multilatéral qui limitait le programme nucléaire de Téhéran en échange d’un allègement des sanctions internationales.

Les fonds américains « confiants » seront utilisés à des fins humanitaires (Blinken)

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que l’accord donne à l’Iran accès à « son propre argent », et non à des fonds américains, répondant ainsi à une idée fausse répandue autour des négociations.

Il a ajouté que Washington veillerait à ce que les 6 milliards de dollars soient utilisés uniquement à des fins humanitaires.

« Nous sommes convaincus que les fonds iraniens qui ont été mis plus facilement à la disposition de l’Iran grâce aux mesures que nous avons prises seront utilisés exclusivement à des fins humanitaires », a déclaré Blinken aux journalistes. « Et nous disposons des moyens et des mécanismes pour garantir que cela se produise. »

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dans une interview avec Actualités NBC la semaine dernière, l’Iran dépenserait les 6 milliards de dollars « où » il voudrait.

Un député républicain dénonce un « leadership défaillant »

Le député républicain Pat Fallon a dénoncé ce qu’il a appelé « l’échec du leadership de Biden et Antony Blinken sur la scène mondiale » après l’échange de prisonniers de lundi.

6 milliards de dollars pour l’Iran dans le cadre de cet échange de prisonniers ne sont que le dernier exemple en date du leadership défaillant de Biden et Antony Blinken sur la scène mondiale. Pas d’argent pour les États qui soutiennent le terrorisme. – Représentant Pat Fallon (@RepPatFallon) 18 septembre 2023

Un démocrate clé salue la libération des détenus et met en garde contre les voyages en Iran

Bob Menendez, président démocrate de la commission sénatoriale des relations étrangères, a applaudi la libération des détenus mais a mis en garde les Américains contre tout voyage en Iran.

« Ils n’auraient jamais dû être détenus en premier lieu, et je leur souhaite à nouveau la bienvenue dans les bras affectueux de leurs familles. C’est un moment à célébrer », a déclaré Menendez dans un communiqué.

« Malheureusement, tous les Américains doivent comprendre les risques qu’ils prennent lorsqu’ils voyagent en Iran ou dans d’autres pays qui détiennent des Américains à des fins politiques : personne n’est en sécurité, personne n’est épargné. »

Un démocrate centriste juge l’accord « déconcertant à première vue »

Le député Dean Phillips, un démocrate centriste, a déclaré que l’échange de prisonniers était « déconcertant en apparence », mais il a demandé plus d’informations sur l’accord.

« L’Iran représente un danger clair et présent, et l’accord d’échange de prisonniers est déconcertant en apparence », a écrit Phillips dans un message sur les réseaux sociaux. « Cela dit, il est irresponsable de tirer des conclusions jusqu’à ce que l’administration partage plus d’informations. J’espère qu’il y a plus que ce que l’on voit, et je donnerai mon avis une fois que ce sera clair.

Un sénateur républicain évoque les attentats du 11 septembre

La sénatrice républicaine Marsha Blackburn a invoqué les attentats du 11 septembre 2001 en critiquant lundi l’accord d’échange de prisonniers.

L’administration Biden avait informé le Congrès la semaine dernière qu’elle accordait des dérogations aux sanctions pour permettre le transfert des fonds iraniens, une annonce qui coïncidait avec le 22e anniversaire du 11 septembre.

L’Iran n’a pas été impliqué dans les attentats de 2001 à New York et à Washington.

À l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre, Joe Biden a remis 6 milliards de dollars à l’Iran. Sous cette administration, nos ennemis deviennent plus forts. – La sénatrice Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) 18 septembre 2023

Un membre du Congrès « ravi » par la libération d’un de ses électeurs

Le député démocrate Jim Himes, qui représente le Connecticut, a salué la libération du détenu Morad Tahbaz, l’un de ses électeurs, sans commenter les aspects politiques de l’accord.

« Je suis ravi d’apprendre qu’après presque six ans de détention injustifiée en Iran, Morad Tahbaz peut enfin rentrer chez lui dans le Connecticut », a déclaré Himes dans un communiqué. « Morad est un père, un survivant du cancer et un défenseur de la faune sauvage qui a été injustement accusé alors qu’il travaillait à la protection de la faune sauvage en voie de disparition en Iran. »