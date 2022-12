Échange de prisonniers de Brittney Griner AP Sports Story of the Year

Le retour de Brittney Griner aux États-Unis dans un échange de prisonniers dramatique avec la Russie a marqué le point culminant d’une épreuve de 10 mois qui a captivé l’attention du monde, une saga qui a atterri à l’intersection des sports, de la politique, de la race et de l’identité de genre – et de la diplomatie en temps de guerre .

Griner était connue depuis des années des fans de basket-ball féminin – joueuse universitaire de l’année, double médaillée d’or olympique et étoile de la WNBA qui a dominé son sport. Mais son arrestation pour des accusations liées à la drogue dans un aéroport de Moscou en février a rehaussé son profil d’une manière que ni elle ni ses partisans n’auraient jamais espéré, faisant d’elle de loin l’Américaine la plus en vue à être emprisonnée à l’étranger.

Son cas a non seulement attiré une attention publique sans précédent sur les dizaines d’Américains détenus à tort par des gouvernements étrangers, mais il est également apparu comme un point d’inflexion majeur dans la diplomatie américano-russe à une époque de détérioration des relations provoquée par la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

«Je pense que sa célébrité et la coïncidence avec le moment de l’invasion de l’Ukraine, ces deux points ensemble sont ce qui a fait de son cas une nouvelle nationale, une nouvelle internationale, mais je pense aussi que cela l’a rendue beaucoup plus tendue que beaucoup de cas antérieurs d’Américains détenus en Russie », a déclaré Kimberly St. Julian-Varnon, historienne russe et doctorante à l’Université de Pennsylvanie, dans une interview quelques jours avant la libération de Griner.

Après des mois de négociations tendues et une révélation publique extraordinairement rare de l’administration Biden selon laquelle elle avait fait une “proposition substantielle” pour ramener Griner et un autre Américain détenu, Paul Whelan, l’affaire a été résolue la semaine dernière avec un échange de prisonniers dans lequel la WNBA star a été échangée aux Emirats Arabes Unis contre le marchand d’armes russe Viktor Bout.

L’accord a attiré les critiques de certains républicains éminents, qui ont déploré que les États-Unis n’aient pas ramené Whelan à la maison et qui se sont plaints que l’administration avait abandonné un criminel condamné aussi notoire que Bout. Les responsables de l’administration, pour leur part, ont reconnu que de tels échanges de prisonniers peuvent avoir un lourd tribut, mais ont également déclaré qu’il était inacceptable que Griner reste enfermée et que l’accord qu’ils avaient conclu était le seul qui pouvait garantir sa libération.

Pendant des semaines après l’arrestation de Griner dans un aéroport de Moscou en février, où les autorités russes ont déclaré qu’une fouille de ses bagages avait révélé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis, ses partisans ont gardé un profil relativement bas dans l’espoir que son cas serait rapidement résolu. En mai, cependant, le département d’État a annoncé qu’elle avait été désignée comme détenue à tort, donnant au principal négociateur des otages du gouvernement américain le pouvoir d’essayer d’obtenir sa libération en dehors du système judiciaire.

Elle a plaidé coupable au cours de l’été, admettant qu’elle avait les cartouches dans ses bagages mais qu’elle les avait emballées par inadvertance dans sa hâte de prendre son vol et qu’elle n’avait aucune intention criminelle. À partir de là, l’attention s’est tournée vers la possibilité d’un échange de prisonniers, en particulier après l’annonce par le secrétaire d’État Antony Blinken d’une «proposition substantielle».

Pendant tout ce temps, la saga de Griner a suscité des discussions sur l’équité salariale pour les joueuses de la WNBA, ce qui amène les femmes à jouer à l’étranger pour compléter leur salaire. Au cours de son voyage, Griner a également obtenu le soutien de ses coéquipières et de la ligue – la WNBA l’a honorée avec un autocollant au sol – alors que l’affaire recevait plus d’attention et que son emprisonnement faisait pression sur l’administration pour négocier sa libération. Sa femme, Cherelle, et son agent ont rencontré Biden à la Maison Blanche alors que d’autres responsables travaillaient en coulisses sur l’affaire.

St. Julian-Varnon a déclaré que le statut de Griner en tant que femme noire et ouvertement homosexuelle – deux identités minoritaires « aux points chauds de la politique nationale aux États-Unis en ce moment » – allait dans les deux sens, les membres de ces communautés la considérant comme une représentante. Mais cela “a aussi fait penser à beaucoup de gens qu’elle n’a pas d’importance, qu’elle mérite une peine de neuf ans dans une colonie pénitentiaire russe”.

Elle a été accueillie la semaine dernière par l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages, Roger Carstens, qui s’est déplacé pour la ramener aux États-Unis. Son premier arrêt a été une base militaire au Texas. Carstens a déclaré dans une interview à CNN qu’il avait offert à Griner un peu d’espace pour décompresser dans l’avion, mais qu’elle avait déclaré : « Je suis en prison depuis 10 mois maintenant, j’écoute du russe. Je veux parler,”

“J’ai eu l’impression que c’était une personne intelligente, passionnée, compatissante, humble, intéressante, une personne patriotique”, a déclaré Carstens. « Mais avant tout, authentique. Je déteste le fait d’avoir dû la rencontrer de cette manière, mais je me suis vraiment sentie bénie d’avoir eu la chance de la connaître.

Maintenant qu’elle est de retour aux États-Unis, Griner prévoit de ne pas être sous les projecteurs du public pendant un certain temps et de passer du temps avec sa femme. N’étant plus seulement une joueuse de basket-ball générationnelle, Griner se tient à un carrefour beaucoup plus important.

Elle n’a pas dit si elle jouerait à nouveau au basket. Elle est sous contrat avec le Phoenix Mercury. Elle était en Russie pour compléter ses revenus WNBA où elle gagnait environ 230 000 $ en salaire de base. Elle a gagné cinq fois plus en jouant à l’étranger en hiver en Russie.

En dehors du terrain, les Griners prévoient de continuer à défendre la libération d’autres Américains détenus à tort comme Whelan.

« BG et moi resterons déterminés à faire en sorte que chaque Américain rentre chez lui, y compris Paul, dont la famille est dans nos cœurs aujourd’hui alors que nous célébrons le retour de BG à la maison », a déclaré Cherelle Griner.

Eric Tucker et Doug Feinberg, Associated Press