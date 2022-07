Échange de prisonniers américains : qui est le marchand d’armes russe Viktor Bout ?

L’avenir de deux citoyens américains détenus en Russie pourrait dépendre de la libération d’un trafiquant d’armes russe condamné, surnommé le “marchand de la mort” par ses accusateurs, dont l’histoire de la vie a inspiré un film hollywoodien.

Viktor Bout, un ancien officier militaire soviétique, purge actuellement une peine de 25 ans de prison aux États-Unis pour complot en vue de tuer des Américains, d’acquérir et d’exporter des missiles anti-aériens et de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste. Bout a soutenu qu’il est innocent.

Le Kremlin demande depuis longtemps la libération de Bout, qualifiant sa condamnation en 2012 de “sans fondement et biaisée”.

CNN a rapporté mercredi que l’administration Biden avait proposé à Bout un échange potentiel contre la star américaine du basket-ball Brittney Griner et l’ancien marine américain Paul Whelan, selon des personnes informées à ce sujet.

Le même jour, Griner a témoigné devant un tribunal russe dans le cadre de son procès en cours pour trafic de drogue après son arrestation en février dans un aéroport de Moscou. Whelan a été arrêté pour espionnage présumé en 2018 et condamné à 16 ans de prison lors d’un procès que les responsables américains ont qualifié d’inéquitable.

Leurs familles ont exhorté la Maison Blanche à obtenir leur libération, y compris via un échange de prisonniers si nécessaire. Maintenant, au centre de cette offre se trouve Bout, un homme qui a échappé aux mandats d’arrêt internationaux et au gel des avoirs pendant des années.

L’homme d’affaires russe, qui parle six langues, a été arrêté lors d’une opération d’infiltration en 2008 menée par des agents américains de lutte contre la drogue en Thaïlande se faisant passer pour les Forces armées révolutionnaires de Colombie, connues sous l’acronyme FARC. Il a finalement été extradé vers les États-Unis en 2010 après une longue procédure judiciaire.

« Viktor Bout est l’ennemi n°1 du trafic international d’armes depuis de nombreuses années, armant certains des conflits les plus violents du monde », a déclaré Preet Bharara, l’avocat américain à Manhattan lorsque Bout a été condamné à New York en 2012.

“Il a finalement été traduit en justice par un tribunal américain pour avoir accepté de fournir un nombre impressionnant d’armes de qualité militaire à une organisation terroriste déclarée engagée à tuer des Américains.”

Le procès a porté sur le rôle de Bout dans la fourniture d’armes aux FARC, un groupe de guérilla qui a mené une insurrection en Colombie jusqu’en 2016. Les États-Unis ont déclaré que les armes étaient destinées à tuer des citoyens américains.

Mais l’histoire de Bout dans le commerce des armes s’est étendue beaucoup plus loin. Il est accusé d’avoir assemblé une flotte d’avions-cargos pour transporter des armes de qualité militaire vers les zones de conflit du monde entier depuis les années 1990, alimentant des conflits sanglants du Libéria à la Sierra Leone et à l’Afghanistan. Les allégations d’activités de trafic au Libéria ont incité les autorités américaines à geler ses avoirs américains en 2004 et ont bloqué toutes les transactions américaines.

Bout a soutenu à plusieurs reprises qu’il exploitait des entreprises légitimes et agissait en tant que simple fournisseur de services logistiques. On pense qu’il a la cinquantaine, son âge étant contesté en raison de différents passeports et documents.

“Ses débuts sont un mystère”, a déclaré Douglas Farah, chercheur principal au Centre international d’évaluation et de stratégie et co-auteur d’un livre sur Bout, à CNN en 2010.

Farah a déclaré au magazine Mother Jones en 2007 que selon ses multiples passeports, Bout est né en 1967 à Douchanbé, au Tadjikistan, fils d’un comptable et d’un mécanicien automobile. Il a dit que Bout était diplômé de l’Institut militaire des langues étrangères, une école nourricière bien connue pour le renseignement militaire russe.

“C’était un officier soviétique, très probablement un lieutenant, qui a simplement vu les opportunités présentées par trois facteurs qui ont accompagné l’effondrement de l’URSS et le parrainage de l’État qui en a résulté : des avions abandonnés sur les pistes de Moscou à Kyiv, ne pouvant plus voler à cause du manque d’argent pour le carburant ou l’entretien ; d’énormes réserves d’armes excédentaires qui étaient gardées par des gardes recevant soudainement peu ou pas de salaire ; et la demande croissante pour ces armes de la part des clients soviétiques traditionnels et des groupes armés émergents de l’Afrique aux Philippines “, a déclaré Farah au magazine.

Bout a déclaré avoir travaillé comme officier militaire au Mozambique. D’autres ont dit qu’il s’agissait en fait de l’Angola, où la Russie avait une importante présence militaire à l’époque, a déclaré Farah à CNN. Il s’est fait connaître pour la première fois lorsque les Nations Unies ont commencé à enquêter sur lui au début des années 1990 et que les États-Unis ont commencé à s’impliquer.

Bout – qui aurait utilisé des noms tels que “Victor Anatoliyevich Bout”, “Victor But”, “Viktor Butt”, “Viktor Bulakin” et “Vadim Markovich Aminov” – aurait été l’inspiration du personnage du marchand d’armes joué par Nicolas Cage dans le film “Lord of War” de 2005.

En 2002, Jill Dougherty de CNN a rencontré Bout à Moscou. Elle lui a posé des questions sur les allégations portées contre lui – a-t-il vendu des armes aux talibans ? A al-Qaïda ? A-t-il fourni des rebelles en Afrique et a-t-il été payé en diamants du sang ? — et il a nié chaque demande.

“C’est une fausse allégation et c’est un mensonge”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais touché aux diamants de ma vie et je ne suis pas un diamantaire et je ne veux pas de ce business.”

“Je n’ai pas peur”, a-t-il dit à Dougherty. “Je n’ai rien fait dans ma vie dont je devrais avoir peur.”